MONEY EXPRESS - лидер на рынке систем быстрых денежных переводов в Латвии

 

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Финансовая компания «MONEY EXPRESS» является лидером в отрасли быстрых денежных переводов на территории Латвии. В филиалах компании можно отправить и получить денежные переводы систем «MoneyGram», «KoronaPay», «UNISTREAM», «CONTACT», «LEADER», «BLIZKO», а также пополнить и снять деньги со счетов платежной системы «PAYSERA».

В течение июня во всех филиалахMONEY EXPRESSосуществлялся переход с программного обеспечения, ранее предоставляемогоEESTI KREDIDIPANK, который прекратил работу на территории Латвии, поэтому наблюдались перебои и временно не работали отдельные системы. С 1 июля компания полностью перешла на автономную работу с «UNISTREAM», «CONTACT», «LEADER», «BLIZKO», решила все технические проблемы и продолжила обслуживание клиентов в штатном режиме.

В ближайшее время мы также возобновим обслуживание систем денежных переводов RIA и FORSAGE.

Добро пожаловать в филиалы MONEY EXPRESS, которые предлагают уникальную возможность воспользоваться самым широким выбором систем денежных переводов в Латвии. Только у нас любой клиент может выбрать самый удобный для себя способ получения и отправки денежных переводов.

Филиалы в Риге

  • Saharova 20a, Maxima XX
  • Deglava 67, Maxima XXX
  • Merķeļa 12
  • Slokas 115, Maxima XXX
  • Vienības gatve 113
  • Āzenes iela 5, OLIMPIA
  • Maskavas 465A (Rumbula)

Филиал в Огре

  • Rīgas iela 23,DAUGA

Внимание ! Компания MONEY EXPRESS предлагает всем заинтересованным организациям стать агентами систем денежных переводов при посредничестве компании MONEY EXPRESS.Более подробную информацию Вы можете получить отправив запрос по адресу электронной почты:info@moneyexpress.lv,t.80008220.

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