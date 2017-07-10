MONEY EXPRESS - лидер на рынке систем быстрых денежных переводов в Латвии

Финансовая компания «MONEY EXPRESS» является лидером в отрасли быстрых денежных переводов на территории Латвии. В филиалах компании можно отправить и получить денежные переводы систем «MoneyGram», «KoronaPay», «UNISTREAM», «CONTACT», «LEADER», «BLIZKO», а также пополнить и снять деньги со счетов платежной системы «PAYSERA».
В течение июня во всех филиалахMONEY EXPRESSосуществлялся переход с программного обеспечения, ранее предоставляемогоEESTI KREDIDIPANK, который прекратил работу на территории Латвии, поэтому наблюдались перебои и временно не работали отдельные системы. С 1 июля компания полностью перешла на автономную работу с «UNISTREAM», «CONTACT», «LEADER», «BLIZKO», решила все технические проблемы и продолжила обслуживание клиентов в штатном режиме.
В ближайшее время мы также возобновим обслуживание систем денежных переводов RIA и FORSAGE.
Добро пожаловать в филиалы MONEY EXPRESS, которые предлагают уникальную возможность воспользоваться самым широким выбором систем денежных переводов в Латвии. Только у нас любой клиент может выбрать самый удобный для себя способ получения и отправки денежных переводов.
Филиалы в Риге
- Saharova 20a, Maxima XX
- Deglava 67, Maxima XXX
- Merķeļa 12
- Slokas 115, Maxima XXX
- Vienības gatve 113
- Āzenes iela 5, OLIMPIA
- Maskavas 465A (Rumbula)
Филиал в Огре
- Rīgas iela 23,DAUGA
Внимание ! Компания MONEY EXPRESS предлагает всем заинтересованным организациям стать агентами систем денежных переводов при посредничестве компании MONEY EXPRESS.Более подробную информацию Вы можете получить отправив запрос по адресу электронной почты:info@moneyexpress.lv,t.80008220.