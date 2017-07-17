Высокий спрос на дома в загородных коттеджных поселках – это не столько модная тенденция, сколько вполне объяснимое желание жить в экологически – чистом месте и спокойной обстановке. Жизнь в мегаполисе очень суетливая: работа отнимает огромное количество энергии, городская пыль и выхлопные газы отравляют организм, от шума транспорта никуда не деться.
А теперь представьте себе – выходной день, раннее утро, чистый воздух, пение птиц, собственная терраса, ароматный кофе.
Думаете, так не бывает? Бывает. И все это дарит Вам невероятное ощущение внутренней гармонии, бодрости и спокойствия за здоровье своей семьи. Здесь можно снять с себя все маски и побыть собой!
Получите в абсолютную собственность комфортный коттедж, расположенный в сказочном месте между волшебной Ригой и курортной Юрмалой, в Бабитском крае, Пиньки.
«Green Village» - эксклюзивный комфорт, как образ жизни
Коттеджный поселок клубного типа «GreenVillage» - это параллельный мир, пропитанный эстетикой живой природы в сочетании с комплексом всех мыслимых благ, необходимых современному человеку.
Верхушкой айсберга продуманной концепции строительства загородного поселка «GreenVillage» является единство архитектурного стиля и однородная социальная среда, предполагающая определенный образ жизни.
Но, оставим лирику и взглянем в глаза реальности – что мы имеем?
Коттеджный поселок «GreenVillage» - это закрытая охраняемая территория в14Га, и расположенные на ней двухэтажные коттеджи, рассчитанные на одну или две семьи площадью от 220 до 360 кв.м, с прилегающими земельными участками; а также трехсекционные просторные таунхаусы площадью от 215 кв.м. Дома не отторгаются окружающей средой и органично вписываются в нее, создавая целостный теплый образ уютного места, в котором хочется жить.
На территории поселка находится административное здание консьерж-сервиса – профессиональной службы исполнения Ваших поручений и желаний.
Комплекс оснащен отлично оборудованной баскетбольной площадкой с высококачественным покрытием, призванный удовлетворять спортивные потребности жителей. А дети всегда могут отлично провести время, играя и развиваясь в детской игровой зоне.
Всего несколько минут пешей прогулки и Вы на берегу великолепного озера, обрамленного величественными многолетними соснами.
Чтобы доехать до Риги, Вам понадобится 15 минут, а дорога до Юрмалы займет всего 7 минут езды по отличной трассе.
Свобода и комфорт – главный стимул деятельности и высокого статуса. Будьте свободными в стремлении к абсолютной гармонии и бесконечному уюту!
Детальную информацию о планировке, отделке и мебели можно найти на сайте поселка www.greenvillage.lv
По вопросам приобретения домов в «Green Village», актуальной информации о наличии, подарках и бонусах при покупке, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж или по телефонам: +371 20562020 (Нелли) и +371 27024780 (Анна)
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Мы создали для Вас несколько коротких видео, которые можно посмотреть здесь
А еще, Вы можете погулять по всем трем типам домов, используя 3D туры.
И, конечно, приезжайте увидеть все своими глазами: Sīļukalnu 11, Babītes novads, Sēbruciems.