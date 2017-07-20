Телефон является одной из главных составляющих летнего путешествия для молодёжи. В возрасте 18-24 лет в телефоне в приоритете камера и возможность слушать музыку. Зачастую для молодых людей телефон является единственной вещью , без которой просто невозможно обойтись во время путешествия.

Летний опрос Huawei был проведён в мае 2017 года в сотрудничестве с компанией Ipsos в странах Центральной и Северной Европы. Опрос проводился среди людей в возрасте 18-45 лет, которые пользуются телефоном, минимум, 24 месяца. Исследование показало, что в возрастной группе от 18-24 лет, 95% используют телефоны, чтобы делать фотографии и 81%, чтобы снимать, в том числе, и селфи. Молодые люди не используют традиционные фотоаппараты. Эта тенденция зародилась частично благодаря социальным сетям – молодёжь не делает фотографии просто так. Фотографиями можно делиться в социальных сетях – 70% опрошенных в возрасте 18-24 года пользуются этой возможность.

В группе опрошенных 18-24 года 65% используют телефон для того, чтобы во время путешествий слушать музыку. Эта возможность используется и во время вечеринок и различных мероприятий – 42% используют колонки, которые подключают к телефону, используя Bluetooth.





























Aizvērt Опрос – что важнее всего для молодёжи во время путешествия? Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







У привычки активно использовать социальные сети есть и побочный эффект. Батарея телефона расходуется намного быстрее, потому что телефон эксплуатируется чаще. В опросе видно, что в группе 18-24 года телефон разряжается быстрее, чем в группе опрошенных 35-45 лет, 29% и 16% соответственно. Именно поэтому, каждый второй или, другими словами, 50% молодых людей используют переносной внешний аккумулятор, обезопасив себя таким образом от разрядки телефона в самый неподходящий момент.

Принимая во внимание популярность фотографирования, использования социальных сетей и приложений для просушивания музыки, предназначенные для этого аксессуары могут помочь улучшить выходные молодых людей. Покупая конкретные модели телефонов Huawei, клиент получает в подарок один из аксессуаров – переносной внешний аккумулятор, автомобильную зарядку Huawei или штатив-треногу/селфи-палку.

Переносной внешний аккумулятор Huawei в 10 000мАч пригодится в любой ситуации. За 30 минут можно зарядить 50% батареи. Нет необходимости переживать за сохранность устройства – батарея оснащена 12 уровнями безопасности, сертификат безопасностиUL, также батарея производится по стандартам безопасности США. И ещё одна важная деталь – её легко брать с собой,потому что благодаря эргономическому дизайну, её вес составляет всего 216 грамм.

Для молодых людей, которые перемещаются на машине, автомобильная зарядка Huawei SuperCharge станет необходимостью. Даже в самых длительных поездках она обеспечит вашему телефону необходимый заряд. Даже, если в комплектации автомобиля имеется только стандартных выход USB, Huawei SuperCharge адаптер для машины зарядит устройство быстро – в течении 30 минут возможно зарядить до 72%. Эта возможность доступна большей части автомобилей и поддерживает четыре стандарта быстрой зарядки (4.5V5A, 5V4.5A, 9V2A, 5V2A). У него также имеются четыре уровня защиты, поэтому не нужно волноваться о безопасности устройства.

Для лучших фотографий пригодится Huawei штатив-тренога/селфи-палка. Селфи-палку Huawei AF14 легко переносить, а кнопка затвора встроена в рукоятку, поэтому нет необходимости использовать таймер телефона. Вместо этого можно спокойно наслаждаться фотографированием без необходимости снова и снова тянуться к телефону. Сложенная селфи-палка Huawei AF14 удобно ложится в руку. Чтобы сделать фотографии стабильнее, рукоятка селфи-палки легко превращается в штатив-треногу, что позволит делать профессиональные и не размытые фото.

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