Опрос – что важнее всего для молодёжи во время путешествия?

Телефон является одной из главных составляющих летнего путешествия для молодёжи. В возрасте 18-24 лет в телефоне в приоритете камера и возможность слушать музыку. Зачастую для молодых людей телефон является единственной вещью , без которой просто невозможно обойтись во время путешествия.
Летний опрос Huawei был проведён в мае 2017 года в сотрудничестве с компанией Ipsos в странах Центральной и Северной Европы. Опрос проводился среди людей в возрасте 18-45 лет, которые пользуются телефоном, минимум, 24 месяца. Исследование показало, что в возрастной группе от 18-24 лет, 95% используют телефоны, чтобы делать фотографии и 81%, чтобы снимать, в том числе, и селфи. Молодые люди не используют традиционные фотоаппараты. Эта тенденция зародилась частично благодаря социальным сетям – молодёжь не делает фотографии просто так. Фотографиями можно делиться в социальных сетях – 70% опрошенных в возрасте 18-24 года пользуются этой возможность.
В группе опрошенных 18-24 года 65% используют телефон для того, чтобы во время путешествий слушать музыку. Эта возможность используется и во время вечеринок и различных мероприятий – 42% используют колонки, которые подключают к телефону, используя Bluetooth.
У привычки активно использовать социальные сети есть и побочный эффект. Батарея телефона расходуется намного быстрее, потому что телефон эксплуатируется чаще. В опросе видно, что в группе 18-24 года телефон разряжается быстрее, чем в группе опрошенных 35-45 лет, 29% и 16% соответственно. Именно поэтому, каждый второй или, другими словами, 50% молодых людей используют переносной внешний аккумулятор, обезопасив себя таким образом от разрядки телефона в самый неподходящий момент.
Принимая во внимание популярность фотографирования, использования социальных сетей и приложений для просушивания музыки, предназначенные для этого аксессуары могут помочь улучшить выходные молодых людей. Покупая конкретные модели телефонов Huawei, клиент получает в подарок один из аксессуаров – переносной внешний аккумулятор, автомобильную зарядку Huawei или штатив-треногу/селфи-палку.
Переносной внешний аккумулятор Huawei в 10 000мАч пригодится в любой ситуации. За 30 минут можно зарядить 50% батареи. Нет необходимости переживать за сохранность устройства – батарея оснащена 12 уровнями безопасности, сертификат безопасностиUL, также батарея производится по стандартам безопасности США. И ещё одна важная деталь – её легко брать с собой,потому что благодаря эргономическому дизайну, её вес составляет всего 216 грамм.
Для молодых людей, которые перемещаются на машине, автомобильная зарядка Huawei SuperCharge станет необходимостью. Даже в самых длительных поездках она обеспечит вашему телефону необходимый заряд. Даже, если в комплектации автомобиля имеется только стандартных выход USB, Huawei SuperCharge адаптер для машины зарядит устройство быстро – в течении 30 минут возможно зарядить до 72%. Эта возможность доступна большей части автомобилей и поддерживает четыре стандарта быстрой зарядки (4.5V5A, 5V4.5A, 9V2A, 5V2A). У него также имеются четыре уровня защиты, поэтому не нужно волноваться о безопасности устройства.
Для лучших фотографий пригодится Huawei штатив-тренога/селфи-палка. Селфи-палку Huawei AF14 легко переносить, а кнопка затвора встроена в рукоятку, поэтому нет необходимости использовать таймер телефона. Вместо этого можно спокойно наслаждаться фотографированием без необходимости снова и снова тянуться к телефону. Сложенная селфи-палка Huawei AF14 удобно ложится в руку. Чтобы сделать фотографии стабильнее, рукоятка селфи-палки легко превращается в штатив-треногу, что позволит делать профессиональные и не размытые фото.