Центр интеллектуального развития «Domātprieks» приглашает детей тренировать ум, играя в шашки

Шашки — одна из самых универсальных, всесторонне развивающих игр для ума, которая развивает способности суждения, логическое и пространственное мышление и другие навыки, полезные в школе и в жизни. Начиная новый тренировочный и турнирный сезон, современный центр интеллектуального развития «Domātprieks» приглашает детей в возрасте от 5 до 9 лет обучиться игре в шашки. Центр начал своё действие в начале этого года в Тейке по адресу Бикерниеку 24А-1, Рига.

Когда дети начинают ходить в школу, родители находятся перед выбором, как их школьник будет проводить время вне школы, какие кружки и занятия посещать. Часто родители отдают предпочтение занятиям спортом, считая, что ум тренирован достаточно, изучая школьные предметы. Но не всему можно обучится в школе, и именно возраст 5-9 лет — лучший возраст для дополнительных тренировок по интеллектуальному развитию.

На этом этапе дети умеют удерживать внимание и открыты новым знаниям. Как и в музыке или изучении языка, это возраст, на котором закладываются основы для достижения наилучших результатов. Шашки — это спорт для ума с разными уровнями сложности и тонкими нюансами. Он развивает логическое и пространственное мышление, улучшает концентрацию, память и самодисциплину, и учит обрабатывать информацию, анализировать и принимать решение.

Тренировки по шашкам не отягощают процесс обучения ребёнка, напротив, они полезны, так как помогают структурировать все освоенное и заострить мышление. «Domātprieks» - это место, где дети могут развиваться, научиться логически мыслить и с пользой проводить свободное время. «В детстве игра в шашки позволила мне научиться тому, чему не обучали в школе — стратегическому и образному мышлению. Благодаря этой игре я успешно освоил математику и другие точные науки, которые нередко доставляют трудности части учеников. Я считаю, что умственная активность столь же важна, как и физическая активность. Если ребёнок рано научится думать, планировать и понимать последствия своих действий, это в последствии так же окажет положительное влияние на развитие карьеры», — подчёркивает Робертс Мисанс, исполнительный директор центра интеллектуального развития «Domātprieks» и титулованный шашист.

Шашки — это интеллектуальный вид спорта с разными уровнями сложности и тонкими нюансами,так что на занятия в группах «Domātprieks» принимаются дети 5-9 лет на разных уровнях подготовки. Индивидуальный подход к обучению даёт возможность как обучить новичков игре, так и подготовить умелых игроков к турнирам. Тренировки проводятся каждый рабочий день на латышском и русском языках. Подробнее о расписании и подаче заявки можно прочитать на домашней странице центра. Также регулярно проводятся турниры, где можно познакомиться со единомышленниками, проверить свои навыки и претендовать на призы.

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Главный тренер «Domātprieks» Олеся Абдулина, соавтор идеи центра, является многократной чемпионкой по шашкам в Европе и России в соревнованиях среди женщин и молодёжи. Среди титулованных тренеров также опытные шашисты Эдди Новицкис и глава «Domātprieks» Роберт Мисанс.

Центр интеллектуального развития «Domātprieks» расположен в современных, уютных помещениях в Тейке, ул. Бийерниеку 24А-1, в Риге. Центр даёт детям возможность развивать навыки по шашкам, выполнять различные логические тесты и решать головоломки, обострять ум, играя в развивающие настольные игры и восстановить силы в зоне отдыха. «Domātprieks» организует регулярные турниры по шашкам. Дополнительная услуга центра - краткосрочный присмотр детей под руководством опытной няни.