Марис Оlте приглашает: знакомьтесь, коастеринг и пороги Бражу!

Хотите узнать, что такое коастеринг? В эту субботу, 23 сентября, в 10.00 и в 14.00, состоятся две бесплатные экспедиции вместе с другом и знатоком природы Марисом Олте – по красивейшим берегам реки Огре и порогам Бражу, которым нет подобных нигде в Латвии. Это будет трехчасовой поход длиною семь километров по местности недалеко от Эргли. За это время мы не только осмотрим пороги, но и сможем узнать много полезного и интересного от Мариса Олте.

Экспедицию организует производитель натуральной минеральной водыMangaļi, запустивший весной нынешнего года проект Mangaļi dižvietas (www.mangalidizvietas.lv), в рамках которого ведется сбор 100 историй о самых замечательных водных урочищах Латвии – их может посетить каждый, кто ищет новые туристические маршруты по Латвии. Коастеринг – неспешное путешествие вдоль речных берегов с целью познакомиться с природой, полюбоваться ею и найти новые приключения – одно из наилучших открытий этого проекта.

www.mangalidizvietas.lv

Пороги Бражу – аналогов в Латвии нет!

Река Огре – одна из самых длинных и быстрых латвийских рек, радующая береговыми пейзажами, разнообразными лесами, а также порогами Бражу, которым нет подобных в Латвии. В любое время года эти места удивительно интересны для туристов-водников. Здесь русло реки покрыто неравномерным слоем валунов, образовавшимся по завершении оледенения и в послеледниковый период. Если измерять длину порогов по воздушной линии, она равна двум километрам, а если по руслу реки – почти четырем километрам. Они являются охраняемым памятником природы. В конце порогов находится плотина бывшей мельницы Эммас, а теперь – Вецогрской ГЭС. Высота плотины – около четырех метров.

Экспедиция в указанное время начнется в Бумбиермуйже Эргльского края. Это место интересно само по себе – тут расположен дом выходного дня, освещаемый вместо электричества свечами и огнем камина. Оттуда вместе с Марисом Олте путешественники отправятсятся через лес на реку Огре – до нее всего 10 минут ходьбы. Идя вдоль ее берега, можно любоваться нетронутыми береговыми пейзажами, различными лесами и порогами Бражу.

FOTO: пресс-фото

Просим внимательно следить за изменениями и текущей информацией об экспедициях на страницеMangaļiвFacebook, в разделе мероприятий. Участникам лучше всего заранее записаться на этой же странице или на сайтеwww.mangalidizvietas.lv.Но и в день мероприятия желающие могут прийти на мести встречи без предварительной регистрации. Желательно учесть погодные условия и соответственно одеться: обуть резиновые сапоги или удобную походную обувь, захватить плащ на случай дождя и т. п. С собой можно взять и бутерброды.

www.mangalidizvietas.lv

Едем из города на коастеринг

Походы с Марисом Олте в этом году станут последними экспедициями проекта Mangaļi dižvietas. Это будет возможность знакомиться с природой, совершая коастеринг – походы вдоль речного берега или по реке. Такой вид туризма является сравнительно новым для Латвии, но во многих местах мира он хорошо известен еще с 70-х.

Это будет уникальная возможность узнать много полезного – и о самом коастеринге, и обо всем, что с ним связано, об обитающих здесь растениях и животных,приобрести бесценный опыт походов на природе и у воды.

Уже собрано более 80 историй о водных урочищах Латвии

Эти места для коастеринга и многие другие водные урочища указаны на уникальной карте Mangaļi ūdens dižvietas на сайте www.mangalidizvietas.lv, куда по инициативе производителя натуральной минеральной водыMangaļiжители Латвии и самоуправления присылали рассказы о самых примечательных латвийских водных урочищах. Проект посвящен столетию латвийского государства. Эти места связаны с историями о самых лучших водных урочищах Латвии, связанные с латвийскими реками, озерами, ручьями и родниками. Это места, наилучшим образом характеризующие Латвию, овеянные легендами и вдохновляющие на то, чтобы еще больше ценить нашу воду.

www.mangalidizvietas.lv

Карта – отличный помощник для путешествия по Латвии и знакомства с ней. Сейчас на ней собрано более 80 объектов. Пользуясь этой картой, можно спланировать семейные выходные в соответствии с пожеланиями и настроениями каждого.

На этот проектMangaļiвдохновило открытие исследователей из Таллинского технологического университета, обнаруживших, что натуральная минеральная водаMangaļi, добытая с глубины 213 метров, фильтровалась через горные породы земли в течение 36 000 лет – это характерно только для нашего региона. Следует отметить, что добытая именно из этой скважины минеральная водаMangaļiявляется одной из самых популярных натуральных минеральных вод в Латвии. Благодаря столь длительному фильтрованию через горные породы она обогатилась ценными минеральными солями, в том числе магния и кальция, а также сохранила высокую степень чистоты. В целом это свидетельствует о высокой ценности воды и побуждает нас ценить и другие наши природные ресурсы, в том числе водные, и гордиться ими.