Amber Beverage Group начинает производство новой текилы премиум Rooster Rojo® в Мексике

Крупнейший в Балтии производитель и распространитель напитков Amber Beverage Group (находится в Риге) начинает производство текилы класса премиум Rooster Rojo®, которая будет экспортироваться на все крупнейшие рынки текилы по всему миру. Таким образом, ABG закрепляет свои позиции на рынке текилы и расширяет портфель своих продуктов. Новая премиум текила прибудет в Латвию уже в ноябре.

Новая и инновативная текила Rooster Rojo® выделяется среди напитков - конкурентов как вкусом, так и дизайном бутылки. Ее производят на заводе Fabrica De Tequilas Finos в Мексике, в регионе Текила; это предприятие холдинг Amber Beverage Group приобрел в прошлом году.

Основной ингредиент текилы Rooster Rojo® - чистый сок агавы, который, в соответствии с традиционными методами дистилляции текилы, фильтруют через мексиканский серебряный фильтр. Любители текилы во всем мире обязательно оценят особый, нежный вкус этого напитка.

FOTO: Рекламное фото

На прилавках латвийских магазинов новая текила появится уже в ноябре. Rooster Rojo® будет также доступен на крупнейших мировых рынках текилы, в том числе в США, Мексике, Канаде, России, Германии и Великобритании.

Как подчеркивает глобальный директор бренда Rooster Rojo® Мантас Златкус, производством «Rooster Rojo® холдинг ABG достигает поставленную цель: начать производить такую текилу премиум класса, которая может смело встать в один ряд с уже известными брендами на все более стремительно растущем рынке текилы.

В знак уважения к Мексике и ее культуре, в визуальном оформлении Rooster Rojo® присутствует один из мексиканских национальных символов – петух, характеру которого присущи сила и амбиции.

«Amber Beverage Group» является ведущей холдинговой компанией в области вина и крепких алкогольных напитков в странах Балтии, руководство которой находится в Риге, в Латвии. «Amber Beverage Group» в странах Балтии объединяет более 1450 сотрудников на предприятиях от Балтики до Мексики, включая производителей алкогольных напитков – лидеров отрасли в Латвии и в Мексике,а также опытнейшие предприятия оптовой торговли в Эстонии, Литве и Латвии, специализированную сеть розничной торговли, состоящую из 70 магазинов в Латвии и Литве, u предприятие, оказывающее услуги логистики по всем странам Балтии.

www.amberbev.com