Шум как загрязнение. Как его избежать в своем доме?

Дом - это место, где мы хотим наслаждаться отдыхом, а звуки с улицы, ссоры соседей и другие шумы этому только вредят. В наши дни шум является одним из тех видов загрязнения окружающей среды, объемы которого растут быстрее всего. За последние 15-20 лет уровень шума, который создают транспорт, бытовая техника, стерео- и видеооборудование, увеличился примерно на 10 децибел.

Человеческое ухо эти изменения воспринимает как увеличение шумовой нагрузки на 100%. По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерный уровень шума мешает отдыху и сну людей, вызывает трудности с концентрацией внимания в учебе и на работе. Кроме того, люди, которые вынуждены жить в шумном окружении, становятся более тревожными, ухудшается их психическое здоровье, они больше подвержены гипертонии и ишемической болезни сердца. Избежать устройств, которые создают шумы, или шумных соседей сложно, поэтому помещения, где люди проводят большую часть своего времени для отдыха, следует оборудовать хорошей звукоизоляцией, используя соответствующие шумопоглощающие материалы.

Два вида шумов

В зданиях преобладают два типа шумов: воздушные и ударные шумы. Воздушные шумы возникают прямо в воздухе, например, когда люди говорят или ссорятся, это звуки телевизора или радио, гул бытовых устройств. Ударный шум возникает, когда о поверхность ударяется какой-либо объект и звук распространяется между этажами здания. Чаще всего такой шум в быту возникает из-за ходьбы соседей или беготни детей на верхних этажах дома. Нашему покою и хорошему самочувствию из-за неправильной звукоизоляции дома могут сильно мешать шумы обоих типов, поэтому очень важно ограничить их проникновение в помещения.

Изоляция внутренних стен для подавления шума

Перегородки служат не только для того, чтобы разделять помещения на отдельные комнаты, но и предотвращают в помещениях распространение звука по воздуху, а в случае пожара защищают здание от распространения огня. В наши дни самым популярным видом внутренних стен являются гипсокартонные конструкции. Они изготавливаются из гипсокартонной рамы, которая заполняется каменной ватой. PAROC как один из ведущих производителей изоляционных материалов в Европе также предлагает эффективные решения для звукоизоляции. Новые плиты PAROC Sonus разработаны для звукоизоляции перегородок в жилых, общественных и коммерческих зданиях. PAROC Sonus - это инновационный продукт, который отличается легкостью, гибкостью и удобством монтажа. Это очень легкая плита из каменной ваты, которая предназначена для звукоизоляции и обеспечения непроницаемости внутренних перегородок помещений и межэтажных перекрытий. Для более универсальных и сложных целей предусмотрены плиты из каменной ваты PAROC eXtra, которые рекомендуется использовать для комплексных решений по изоляции шума и огня. Во время эксплуатации изделия из каменной ваты не дают усадки и не расширяются - они сохраняют свои размеры, а также шумоподавляющие и огнестойкие свойства.

Изоляция железобетонных и деревянных перекрытий полов

Для перекрытий пола, которые делят этажи в жилых и коммерческих зданиях, на которых находятся люди, необходимо обеспечить эффективное поглощение ударных и воздушных шумов. Чтобы устранить шумы, эксперты Paroc разработали специальные продукты и решения.

В железобетонных конструкциях воздушные шумы поглощает сама плита пола, а для абсорбции ударного шума применяются плиты PAROC SSB 1 - огнестойкие, выдерживающие большую нагрузку плиты из каменной ваты с отличными свойствами поглощения ударных шумов. В каркасных, модульных и других зданиях необходимо обеспечить надлежащую изоляцию деревянных междуэтажных перекрытий и от воздушных, и от ударных шумов. В таких случаях прибегают к комплексному решению - универсальные изоляционные плиты PAROC Sonus изолируют шумы, распространяющиеся по воздуху, а изоляцию ударного шума обеспечивают специально разработанные для изоляции звука шагов плиты PAROC SSB 2t. Это негорючая, выдерживающая большую нагрузку плита для изоляции звука шагов, которая предназначена для подавления ударного шума в конструкциях «плавающих» полов.

Негорючий натуральный материал

Каменная вата PAROC обладает отличными характеристиками, которые обеспечивают прочность и долговечность дома. Изделия из каменной ваты PAROC - 100% натуральный материал, который производится из вулканических пород: базальта, габбро, оливина и доломита. В процессе монтажа каменной ваты не возникает раздражающей пыли, а во время эксплуатации здания на протяжении всей его жизни не появляются испарения, которые могут причинить ущерб здоровью.

Изделия из каменной ваты PAROC классифицируются как негорючий материал класса реакции на воздействие огня А1, поэтому при утеплении зданий этим огнестойким материалом повышается и общая устойчивость здания к пожарам. Каменная вата PAROC отличается тем, что для нее характерна особо высокая (около 1000°C) температура плавления.

Защитите себя от нежелательных шумов!

Мы живем в такое время, когда невозможно предугадать, не появится ли со временем на лугу позади вашего дома шоссе, завод или детский сад или же по соседству не поселятся шумные обитатели, поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы наш дом пропускал как можно меньше шумов. В коммерческих зданиях звукоизоляция улучшает самочувствие сотрудников и клиентов, а в жилых - обеспечивает наш собственный покой и душевное равновесие.

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