«VYNOTEKA» открыла самый большой магазин в Риге

Лидер рынка Балтийских стран, дистрибьютор алкогольных напитков «Vynoteka» открыл в Риге свой самый большой магазин «Vynoteka bazē». Теперь жители столицы могут не только выбрать вино и другие алкогольные напитки, соответствующие именно их вкусу, но и приобрести разнообразные закуски, которые здесь представлены в широком ассортименте.

«До сих пор предложение наших магазинов в масштабах Латвии было сравнительно небольшим. Именно поэтому мы приняли решение о расширении рынка. Теперь мы можем предложить нашим клиентам еще больший выбор напитков и разнообразных закусок. Уверены, ассортиментнового магазинапо адресу ул. Краста, 70, который мы называем своим «бриллиантом», сможет удовлетворить потребности каждого покупателя», - комментирует владелец «Vynoteka» Мариус Гумбревичус.

Новая торговая точка является самым большим магазином сети«Vynoteka» в Латвии.Компания инвестировала в его открытие 200 тыс.евро.Местоположение нового магазина было выбрано исходя из многих критериев, однако ключевым фактором стала оживленность транспортной магистрали,рядом с которой он находится.

«На улице Краста очень интенсивное движение. Кроме того, здесь находятся центр отдыха «Lido», магазин «MC2", автозаправочная станция "Circle-K" . Мы надеемся, что наши клиенты высоко оценят расположение нового магазина и возможность приобрести любимые напитки, возвращаясь с работы домой, илиотправляясь в гости после активного отдыха с семьей», - рассказал Гумбревичус.

В настоящее время конкуренция торговцев алкогольной продукцией в Латвии остра, однако компания«Vynoteka» имеет ряд преимуществ, главным из которых, по словам владельцаритейлера, является разнообразный ассортимент и стремление поддерживать местных производителей. Кроме того, по мнению руководства«Vynoteka», именно конкуренция способствует поиску новых возможностей и расширению горизонтов.

«Рижане смогут приобрести многие продукты, которые не представлены ни в одном из других магазинов Латвии – например, литовское пиво различных сортов. На прилавках магазина наши клиенты обнаружат как эксклюзивные сидр и вино, так и коллекционный коньяк и бренди. Мы сами импортируем вино из Чили, Аргентины, Калифорнии, Новой Зеландии, Южной Африки, из Европы – Италии, Франции, Германии и т.д. В магазине представлены вина основных стран-производителей из всех сортов винограда.

Наш опыт позволяет нам выбрать и представить потребителю наиболее достойные вина даже в самой бюджетной категории. Наш ассортимент рассчитан на любого потребителя и любой кошелек — квалификация нашего персонала позволит подобрать напиток, подходящий именно вам. Кроме того, покупателям доступны разнообразные закуски — как к пиву, так и к вину. Любители икры также смогут приобрести здесь свой любимый деликатес», - рассказывает Мариус Гумбревичус.

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Благодаря многолетнему опыту работы представители Vynoteka могут сделать определенные выводы и о потребительских привычках жителей Латвии и Литвы. В целом вкусовые пристрастия латвийцев и литовцев достаточно схожи — мы, как и наши соседи чаще отдаём предпочтение местным производителям пива, а на торжествах достаточно часто пьём водку. Однако некоторые различия все же есть — наиболее популярным виски в Латвии является Jameson, в то время как литовцы чаще всего покупают Jack Daniels. Ещё одним различием, отмеченным представителями Vynoteka, является то, что готовые алкогольные коктейли в бутылках в Латвии пользуются большей популярностью. Характерным является и то, что латыши покупают ром и джин чаще жителей Литвы.

Объяснить причины отличий данных потребительских привычек достаточно сложно. «Я думаю, что латвийцы и литовцы отдают предпочтения разным маркам и видам алкоголя из-за неких устоявшихся традиций», - комментируетвладелец «Vynoteka».

Новый магазин «Vynoteka bazē» открыл свои двери для рижан27октября.Во время праздничного мероприятия гостей ожидали огненное шоу, выступление барменов и особые закуски. На протяжении всего вечера каждый посетитель мог продегустировать многочисленные напитки, а также принять участие в различных активностях.

«Я по-настоящему счастлив, что в Риге появился магазин с таким ассортиментом! Меня приятно удивляет широкое предложение разнообразных напитков, профессионализм персонала, который может помочь выбрать подходящие продукты, соответствующие моим предпочтениям, а также поделиться действительно полезной информацией», - рассказал один из гостей мероприятия.

Дистрибьютор алкогольных напитков Vynoteka является лидером рынка Балтийских стран.В настоящее время в Латвии работают 14 магазинов данной сети.Компаниясотрудничает болеечемс 75 производителями винапо всемумиру.

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