В Риге гостит элитная еврейская школа из США

Уже 30 ноября в Ригу приедет Глен Дрю (Glenn Drew), директор элитной еврейской частной школы American Hebrew Academy (США). Во время своего визита он познакомит интересующихся с преимуществами получения образования в этой школе, ее философией и включением еврейских культурных традиций в ежедневную школьную жизнь. Больше информации о семинаре Вы найдете на сайте компании персонализированного образования egoPERFECTUS.

Во всем мире частные школы считаются лучшей возможностью обеспечить детям и подросткам эффективное образование и стремительный личностный рост. Наряду с частными школами широкого профиля свою особенную нишу занимают специализированные элитные средние школы. Одной из таких является American Hebrew Academy (Американская еврейская средняя школа) – школа с высокими образовательными стандартами. Кроме того, школа по праву гордится достижениями в сохранении еврейских культурных традиций.

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American Hebrew Academy - это единственная еврейская школа-пансион в мире. О высоком академическом уровне школы говорит список престижных университетов, в которые поступают её выпускники, в их числе Harvard University, Princeton University, Duke University и другие.

Почему стоит выбрать учёбу в American Hebrew Academy?

У полученного в частной школе образования есть много преимуществ. В таких школах дети намного быстрее учатся ответственности, целеустремленности и принятию независимых решений, открывают в себе разносторонние способности и приобретают лидерские навыки.

American Hebrew Academy находится в очень красивом месте на берегу озера, в городке Гринсборо (Greensboro) в штате Северная Каролина. Такое расположение школы способствует более спокойной обстановке, что в свою очередь помогает детям концентрироваться на учебе и внеклассных занятиях, а родителям и педагогам это даёт чувство безопасности за своих детей и подопечных.

КАРЬЕРНЫЙ ТЕСТ

В каждом классе American Hebrew Academy учатся не более 12 детей, а педагоги делают всё, чтобы разрушить «клише» типичных школ. Например, на уроках ученики вместе с учителем сидят все вместе за круглым столом. Это способствует не только хорошей коммуникации, но и создает благоприятную среду для дискуссий, обмена мнениями и уважения друг к другу. Несмотря на то что школа находится в спокойном месте, в пансионе установлена современная система охраны, которая обеспечивает детям абсолютную безопасность. Вне уроков в школьной резиденции ученики находятся под постоянным присмотром взрослых.

30 ноября – встреча с директором American Hebrew Academy Гленом Дрю

Проработав 25 лет успешным юристом, Глен Дрю решил посвятить себя обучению еврейских детей. Он является директором школы с момента ее создания 15 лет назад. Его личный опыт как ученика в классической еврейской школе не был самым успешным, поэтому, достигнув 13-летнего возраста, он перешел в обычную школу. Это помогло ему расширить взгляд на мир и место еврейской культуры в нем.

Решив создать American Hebrew Academy, Глен Дрю изучил престижные частные школы в разных странах мира, обобщил самый успешный опыт, который перенес в новую школу. На данный момент American Hebrew Academy находится в списке самых лучших частных школ в США и гордится высокими достижениями своих школьников. Хотя в школе серьёзно соблюдаются традиции еврейской культуры, она открыта и для молодых людей, которые не являются пылкими их последователями. Главный критерий – открытость и интерес к своей культуре.

30 ноября в 17.00 компания egoPERFECTUS приглашает вас на семинар с Гленом Дрю. Мы познакомим вас с American Hebrew Academy, ее взглядами и философией, а также ответим на все вас интересующие вопросы.

Время встречи: 30 ноября (четверг), 17.00.

Место встречи: ул. Вальню, 5, Старая Рига (компания egoPERFECTUS).

Вход бесплатный.

Места ограничены, поэтому просим обязательно заранее регистрироваться! Контакты для дополнительной информации и регистрации:

телефон: 37167334428 или +37129529995;

э-почта: info@egoperfectus.lv.

Язык мероприятия – английский (с предоставляемой помощью на латышском и русском языках).

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