Узнайте почему блокчейн эксперты со всего мира собираются в Таллинне уже через месяц

Крупнейшая в Северной Европе конференция по вопросам криптовалют и блокчейна Moontec17 состоится в эстонской столице в декабре этого года. Свыше 50 мировых экспертов данной отрасли поделятся с участниками мероприятия своим опытом в сфере разработки и продвижения блокчейн продуктов и обсудят влияние таких технологий на бизнес-процессы в различных сферах деятельности.

Что такое блокчейн?

Технология блокчейн решает многие важные вопросы для бизнеса, поэтому компаниям стоит уделить ей достаточное внимание для поддержания конкурентноспособности. До сих пор многие люди периодически путают блокчейн и биткоин/криптовалюты. Поэтому на всякий случай пройдемся по терминам.

Биткоин – это крупнейшая и самая популярная криптовалюта среди тысяч дргих. Криптовалюты используют технологию блокчейн, методы шифрования и пока действуют независимо от финансовых организаций и центральных банков (скоро всё может поменяться).



Блокчейн – это протокол. Он определяет, каким образом передаются записи, содержащие информацию о чём-либо – о документах, валюте, переводах, имуществе и т.д., а также процесс передачи данных в децентрализованной сети с применением шифрования.

Как блокчейн меняет традиционный мир

Сегодня в рабочих и бизнес процессах задействовано большое количество участников, которые нуждаются в быстрых, прозрачных и эффективных отношениях. Довольно часто эти участники не доверяют друг другу ввиду разных причин, присущих конкретной сфере деятельности. Поэтому у блокчейн есть ещё одно большое преимущество – это доверенный документооборот. В блокчейн-сетях нет единого удостоверяющего центра, информация хранится во множестве узлов, что обеспечивает прозрачность и аудит для надзорных органов.

Smart Contract (по русски умный контракт) – это нефизический контракт, который хранится в сети блокчейн и настроен на выполнение определенных условий. При выполнении этих условий контракт срабатывает. Однако, как убедиться в том, что указанные условия действительно выполнены? Есть два варианта: подтверждение от человека или же от датчика (также известного как триггер). Безусловно, второй вариант обеспечивает лучшее качество бизнес-процессов. Например, такая механика позволяет отслеживать поступление товара на полку магазина и выполнение транзакции – интернет вещей с помощью датчиков подтверждает поступление товара, а информация интегрирована в блокчейн-сеть.

В целом, блокчейн может помочь достичь следующих целей:

Сокращение числа посредников

Удешевление процессов

Обеспечение прозрачности

Увеличение эффективности

Рост безопасности

Рост уровня автоматизации

Почему Эстония?

Страна, где практически каждый процесс переведён в цифровую форму, а стартапы получают все возможности для развития, намерена продвинуться ещё дальше. В 2000 году Эстония провозгласила доступ к сети Интернет одним из основных прав человека - наравне с пищей и кровом. В 2005 году Эстония стала первой страной в мире, внедрившей систему электронного голосования. Сегодня, на фоне глобального подъёма блокчейн технологий, Эстония чувствует себя более чем комфортно, приглашая предпринимателей открывать здесь свой блокчейн-бизнес, даже не пересекая при этом физических границ страны.

В октябре 2014 года эстонское правительство представило программу электронного гражданства (e-Residency), предлагающую любому человеку на земле цифровой статус резидента с возможностью регистрировать и управлять коммерческим предприятием в онлайн-режиме под юрисдикцией Эстонского законодательства. «На протяжении вот уже 17 лет мы используем цифровые идентификаторы, - отметила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. - Наш народ научился доверять системе». Благодаря этому доверию, эстонский народ видит большой будущий потенциал в блокчейне - технологии, сочетающей открытость Интернета с безопасностью шифрования, дабы предоставить всем более быстрый и безопасный способ подтверждения ключевой информации и установления взаимного доверия.

Эстония является домом для самых известных в мире блокчейн компаний. Весьма ярким примером служит Guardtime - компания, ставшая крупнейшей в мире блокчейн-платформой по показателям прибыли, численности персонала и фактическому количеству внедрений клиентских систем, и Funderbeam - первая международная фондовая биржа для стартапов на базе блокчейна. В прошлом году Nasdaq сообщила, что платформа e-Residency будет использоваться для сервиса электронного голосования на базе блокчейна, что позволит владельцам акций компаний, зарегистрированных на таллиннской фондовой бирже Nasdaq, голосовать на собраниях акционеров.

Чего ожидать от конференции?

В ходе конференции будут обсуждаться различные темы - от электронной коммерции и логистики до банковского дела и искусственного интеллекта. В число докладчиков на мероприятии войдут представители таких организаций, как Microsoft, Hashgraph, Dash, IBM, ConsenSys, Hyperledger,EOS,Reply, Change, Nuggets, Funderbeam, Lykke, Paxful, Monetha и многие другие.

Ознакомиться с полным списком докладчиков можно здесь

На второй день конференции состоится конкурс среди стартапов сферы блокчейн - moonrise 2017

Все заинтересованные начинающие компании должны подать заявки до 17 ноября 2017 года.

Moontec 17 состоится в Таллинне 04-05 декабря 2017 г. Билеты на мероприятие уже в продаже. Дополнительную 30% скидку можно получить, воспользовавшись кодом TVNET.

Приобрести билет на крупнейшую в Северной Европе конференцию по вопросам блокчейна и криптовалют можно здесь