Все ли вы знаете о ВИЧ?

Часто наше отношение формируют предположения, а не основанная на доказательствах информация. Опираясь в своем выборе или поведении на мифы, мы можем вызвать негативные последствия для своего здоровья. Зная правду, мы можем уберечь себя и других, принять взвешенное решение и действовать.

Мифы и правда, которая, возможно, заставит вас иначе взглянуть на ВИЧ.

МИФ: ВИЧ и СПИД — это одно и то же.

ПРАВДА: Несмотря на то, что эти сокращения часто употребляют вместе, а также нередко путают, ВИЧ (Human immunodeficiency virus) — это вирус иммунодефицита человека, в свою очередь, СПИД (Acquired immunodeficiency syndrome) — это синдром иммунодефицита, который проявляется, если ВИЧ не был обнаружен и не лечился в течение долгого времени. Однако следует помнить о том, что своевременно начатое лечение отдаляет наступление стадии СПИДа!

МИФ: ВИЧ-инфекцию можно получить во время объятий, рукопожатия или поцелуя.

ПРАВДА: ВИЧ-инфекцией МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ, если биологические жидкости ВИЧ-инфицированного (кровь, сперма, секрет влагалища, материнское молоко)попадут в организм другого человека: во время незащищенного полового акта, при использовании нестерильных инструментов, например, общих принадлежностей для инъекций, ВИЧ-инфекция может передаться от матери ребенку во время беременности, родов или кормления грудью. ВИЧ НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ при бытовом контакте!

МИФ: Это исключительно болезнь гомосексуальных людей, наркоманов, бездомных и т. п., почему это должно касаться меня?

ПРАВДА: ВИЧ-инфекцией может заразиться любой из нас, кроме того, одним из наиболее распространенных зарегистрированных путей заражения являются гетеросексуальные отношения (между мужчиной и женщиной). Зачастую именно так называемые группы риска ВИЧ лучше информированы о мерах профилактики, а также соблюдают их. Человек, который думает, что «это меня не касается», может получить неприятный «сюрприз».

МИФ: Сделать анализы на ВИЧ сложно и дорого.

ПРАВДА: Сделать экспресс-тест можно примерно за полчаса, это бесплатно, анонимно и конфиденциально. Во время экспресс-теста ланцетом делается небольшой прокол пальца, чтобы получить несколько капель крови и закапать их в окошко теста. Также перед прохождением теста и после него предоставляется консультация специалиста. В пунктах профилактики ВИЧ Латвии эта услуга максимально доступна каждому, безопасна и проста (подробная информация на www.spkc.gov.lv в разделе «HIV profilakses punkti»). Анализы также можно сдать в любой лаборатории с направлением семейного врача, оплатив взнос пациента, или без направления врача за полную стоимость.

МИФ: Если у меня был половой контакт без презерватива, то уже на следующий день я могу сделать тест на ВИЧ и выяснить, не заразился ли я.

ПРАВДА: Сделав тест на ВИЧ через неделю после полового контакта, нельзя определить, заражен ли человек ВИЧ. Тест на ВИЧ рекомендуется проходить через 6—12 недель после полового акта. Негативный результат теста через 12 недель означает, что заражение ВИЧ-инфекцией не произошло.

Если вы сексуально активны, если у вас был контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, содержащими кровь, или что-то из прочитанного заставляет вас волноваться, рекомендуем проходить тест на ВИЧ раз в год!

Дополнительная информация:www.spkc.gov.lv

www.spkc.gov.lv

Эта статья написана в рамках кампании «ВИЧ не выбирает — это касается и тебя», которую проводит Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний в целях содействия информированности общества о ВИЧ-инфекции.