220.lv обеспечивает лучшую цену на более чем 10 тысяч товаров среди более чем 70 игроков рынка в Латвии

В приближении самых важных праздников в году, самый большой интернет магазин в Латвии 220.lv продолжает борьбу за хорошую цену и в дальнейшем покупателям будет предлагать гарантию лучшей цены. Так как во время Рождества для каждого из нас актуален вопрос подарков – поэтому введя гарантию лучшей цены в этом сегменте товаров, интернет магазин 220.lv обеспечивает то, что цена на эти товары будет лучше чем в 70 крупнейших магазинах Латвии.

Гарантию лучшей цены мы обеспечим не только среди интернет магазинов, но также среди таких торговых сетей как «Maxima», «K-senukai», «Douglas» и др. Если покупатель найдет идентичный товар дешевле - 220.lv компенсирует разницу в цене.

www.220.lv/ru

Клиенты Латвии часто сталкивались с повышением цен, в некоторых продуктовых категориях это повышение чувствуется особенно хорошо. Уже изначально интернет магазин 220.lv акцентировал, что делать покупки в интернете выгоднее, чем в простых магазинах и именно перед Рождеством с гарантией лучшей цены, у клиентов есть возможность приобрести тысячи товаров по лучшей цене на рынке.

FOTO: Рекламное фото

Гарантия цены в силе на более чем 10 тысяч товаров – это также духи и косметика, и игрушки, мебель, мобильные телефоны, компьютерная техника, товары для спорта и бытовая техника.

Товары, которые участвуют в акции, маркированы на странице 220.lv специальным знаком. Если клиент найдет какой либо из этих товаров дешевле в одном из магазинов, который находится в списке 220.lv, то 220.lv покроет разницу в цене и обеспечит самую лучшую цену.

FOTO: Рекламное фото

Мы отобрали те категории, которые в это предрождественское время особенно актуальны, так как люди чаще всего выбирают их в качестве Рождественских подарков, но есть также и категории, товары из которых используются каждый день в быту, и облегчают ежедневные работы. В акции принимают все самые популярные бренды и эта гарантия цены сделает Рождество еще более красивым. Мы применяем гарантию лучшей цены на более чем 10 тысяч товаров и сравниваем эти цены с более чем 70 магазинами Латвии, в том числе традиционные магазины и интернет магазины. Мы считаем, что отобранные товары для кампании смогут удовлетворить потребности и желания абсолютного большинства жителей Латвии – отмечает член правления 220.lv Лайла Снидзане.

Цель – расти

Член правления 220.lv Лайла Снидзане указывает, что как главная цель развития онлайн покупок очень часто упоминается прибыль и что в реальности совсем по другому. Самая важная цель прироста интернет магазина это прирост клиентов, которые ценят безопасные, удобные, быстрые и выгодные покупки.

www.220.lv/ru

«Интернет магазин 220.lv работает на рынке уже пятнадцать лет. Мы развиваемся, работая с минимальной прибылью, которую из года в год вкладываем обратно в бизнес. И это является очень важной составляющей частью данной стратегии. Очень важно не только убедить покупателя, что делать покупки в интернете не только удобно и просто, а также что это абсолютно безопасно. Так мы можем обеспечить долгосрочную предпринимательскую деятельность и стабильность бизнеса.»- говорит Л. Снидзане.

Цель стратегии в течение 5 следующих лет достичь средний уровень интернет магазинов Европейского Союза, где покупки происходят каждую секунду, и клиентам предлагается более чем миллион разных товаров, которые могут удовлетворить потребности каждого человека. 220.lv в Латвии стал выбором №1 для большинства семей и помогает сэкономить время и деньги.

FOTO: Рекламное фото

Концентрированная бизнес модель безприбыльного предприятия до сих пор является доминирующей в крупнейших интернет магазинах мира и ее использует такой игрок как Amazon. Магазин в США уже более десяти лет является нерентабельным, однако это не снизило инвестиции в улучшение процессов, чтобы улучшить опыт клиентов.

Эта стратегия позволяет 220.lv предлагать гарантию лучшей цены и это не является маркетинговой кампанией, а полезным инструментом для клиентов, чтобы перед принятием решения о покупке, клиент был уверен, что ничего не переплачивает.

С 2014 года и до сих пор 220.lv уменьшил продажную цену на пятую часть. Особенно на компьютерную технику, телевизоры, мобильные телефоны, это те категории, которые особо востребованы среди клиентов. Такая стратегия отплачивается и обеспечивает прирост бизнеса и прирост количества клиентов.

FOTO: Рекламное фото

«В Европе в среднем 55% всех жителей делают покупки в интернете. Статистика Латвии указывает, что нам есть еще куда расти и есть большие возможности развивать круг клиентов. Мы будем продолжать не только расширять сортимент и инвестировать в процесс улучшения покупок, а также обеспечивать лучшие цены для наших клиентов." говорит Л. Снидзане.

О «220.lv»

«Pigu» группа управляет интернет магазинами «Pigu.lt» в Литве, «220.lv» в Латвии и «Kaup24.ee» в Эстонии, консолидированный оборот финансового года в 2016 году был 87.24 миллиона евро с НДС, и в сравнении с 2015 годом вырос на 24%.

www.220.lv в 2017 году был признан самы любимым брендом среди интернет магазинов Латвии, и в общем топе самых любимых брендов Латвии занимает высокое 37 место (лучше на +80 позиций в течение года).

В соответствии с исследованием Gemius AdHoc ( Май, 2017.) www.220.lv был признан топ интернет магазином в Латвии.

FOTO: Рекламное фото

Дополнительная информация:

Лайла Снидзане, член правления SIA Pigu Latvia, эл. Почта:Laila@220.lv, моб. Тел.: 20367449

Кристине Калея, директор маркетинга SIA Pigu Latvia эл. Почта:Kristine@220.lv, моб. Тел.: 26317702

www.220.lv/ru