Lieliska dāvana исполняет мечту актрисы Национального театра Мадары Ботмане

«Это было невероятно! Поистине чудесный, чудесный подарок!», — не скрывает своих бурных эмоций актриса Национального театра Мадара Ботмане после того, как полетала на компактном самолете над зимней Ригой. Она под таким впечатлением, что сразу на месте договорилась с пилотом Янисом, что вернется и полетает снова.

«Самым ценным оказался юмор Яниса — все просто, безопасно, без какого-либо стресса, хоть самолет и дрожит, а что тебя ожидает сверху ты не представляешь. И он так спокойненько: «Сейчас пролетаем над улицей Бривибас, а сейчас мы в Межапарке»! Это заметно без труда, что находишься в городе, но здесь наверху нет ни светофоров, ни пробок», — увлеченно рассказывает Мадара.

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Хоть полеты и не являются для Мадары чем-то небывалым, с таким опытом: полетом как в романтических фильмах, на четырехместном самолете с одним двигателем, на небольшой высоте, наслаждаясь красивой природой и ощущая особые эмоции — актриса сталкивается впервые. Отозвавшись на приглашение национального эксперта в подарках в Латвии — попробовать какую-нибудь из многочисленных идей для подарка на сайте www.lieliskadāvana.lv, выбор Мадары сразу пал на раздел Полеты и прыжки. «Там было много чудес, в том числе и полет на воздушном шаре, на реактивном самолете, но именно полет над Ригой после обеда в рабочий день в честь моего недавнего дня рождения показался мне самой лучшей идеей» — рассказывает Мадара.

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Обычно Мадара не особо ищет острых ощущений, но полет ее по какой-то причине приманил. Может быть, потому, что именно этой осенью в Национальном театре состоялась премьера Чеховской пьесы «Три сестры», в которой Мадара играла одну из главных ролей. И, вот так совпадение — рекламная афиша спектакля создавалась именно на летном поле в Спилве, где сестры собственноручно пытались запустить маленький самолет, чтобы отправиться в полет мечтаний и иллюзий. «Тогда полетать нам не разрешили, хоть и очень хотелось, и смотрите-ка — я все же вернулась и сделала это», — смеется Мадара.

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«При полете на большом самолете ты просто находишься в огромной пластмассовой коробке, а на такой малютке все совершенно иначе — очень уютно и великолепно, как будто на велосипеде летишь по воздуху. Земля ближе, но ты ее видишь с другого ракурса» — делится впечатлениями Мадара. С детства в ее памяти отпечатался приключенческий роман Жюля Верна о путешествии на воздушном шаре, поэтому полет над Ригой стал возможностью исполнить детскую мечту.

«У меня у самой происходит так — чем ближе человек, тем сложнее найти для него подарок, потому что хочется придумать что-то особенное. Полет над Ригой на таком маленьком самолете стал бы подарком мечты для того, кто хочет вырваться из рутины и в прямом смысле этого слова оставить все проблемы далеко внизу», — делает вывод Мадара.

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Почему определенно стоит попробовать? Советы пилота

Почему полет над Ригой на небольшом самолете надо бы попробовать каждому? Даже тем, кому кажется, что в воздухе уже все видел и все пережил? У пилота Яниса подготовлены ответы, которые убедят даже самых закоренелых скептиков.

«Главное преимущество — идеальная видимость и возможность рассмотреть самые крохотные детали пейзажа: улицы, дома, берег моря, городские башни, рельеф, реки и пр. У маленького самолета окна — большего размера, а высота полета сравнительно низкая — до километра. И скорость невысокая — в среднем 150 км/ч, что позволяет насладиться фантастическими видами, а также тщательно рассмотреть то, что интересует лично вас» — рассказывает Янис.

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Пожелания пассажиров крайне различны. Частым выбором является полет в Сигулду, к берегу Рижского залива, в сторону Саулкраст или Колки, которые особенно красивы в лучах заката. Популярным также является наслаждение панорамой Риги, включая зеленый Межапарк и Кишэзерс, Болдерай, острова Даугавы и др. Самолет может легко предлагать полет для трех пассажиров.

Полеты словно созданы и для романтических целей: для годовщин, помолвки, празднований дней рождения и именин. Например, очень популярным является творческий способ сделать предложение своей любимой — сложить в поле или на пляже из хорошо заметных материалов ее имя и текст «Ты станешь моей женой? Я тебя люблю!». Пролетая над этими словами можно полностью открыть свое сердце. И тогда уже слезы, обещания любить, нежные поцелуи высоко в воздухе, наблюдая бескрайнее небо, солнце и облака, становятся поистине незабываемым приключением.

Если пассажиры чувствуют себя хорошо, во время полета можно пережить и более острые ощущения — небольшой стремительный поворот, который позволит почувствовать себя словно на американских горках. «Воздушной акробатикой мы не занимаемся, но в воздухе все ощущения воспринимаются острее — даже небольшой поворот ощущается стремительным виражом, который и дарит ощущение приключения» — рассказывает Янис.

FOTO: Рекламное фото

Чтобы полетать, погода вовсе не обязательно должна быть теплой или ясной — зимой также можно насладиться фантастическими видами, закатами, рассветами, играми облаков и снега. Станьте истинным волшебником и наколдуйте радость полета для близкого человека, положив это приключение под елочку!

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