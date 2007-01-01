SIA «Lieliska dāvana»: надежная и стабильная компания, которая выполняет свои обещания, данные клиентам!

Всех, кто находится в поисках подарков к самому красивому празднику года, компания Lieliska dāvana призывает приобретать ставшие такими популярными подарочные карты только в надежных местах, достойных доверия. Уже более шести лет на латвийском рынке таким местом является крупнейшее предприятие с подарочными картами — Национальный эксперт по подаркам Lieliska dāvana.

Lieliska dāvana — надежная, стабильная и достойная доверия компания. На латвийском рынке она успешно работает уже более шести лет и сотрудничает с лучшими предоставителями услуг в Прибалтике.

«Наш богатый опыт и надежные партнеры позволяют гарантировать, что получатель подарочной карты не будет обманут и без проблем сможет воспользоваться подарком, наслаждаясь искренними эмоциями», — подчеркивает представитель Lieliska dāvana Лиене Строде.

www.lieliskadavana.lv

У компании Lieliska dāvana— более 470 партнеров, которые образуют надежную партнерскую сеть, что позволяет предлагать более 1000 интересных, ярких и незабываемых подарков на любой вкус.

Подарочные карты и подарочные комплекты Lieliska dāvana можно приобрести в крупнейших торговых центрах страны, на бело-оранжевых стендах со слоником или в Интернете на сайте www.lieliskadavana.lv. В числе торговых точек — крупнейшие торговые центры Maxima и RIMI по всей Латвии, а в Риге — т/ц «Domina Shopping», т/ц «Galleria Riga», т/ц «OLIMPIA» и магазин подарков по адресу Brīvības iela 49/53. Недавно Lieliska dāvana начала сотрудничествотакже с магазином строительных и хозяйственных товаров Kesko Senukai, разместив свои подарочные стенды в Kesko Senukai по всей Латвии.

Об отличной репутации Lieliska dāvana свидетельствует сотрудничество с такими известными в Латвии компаниями, как Forum Cinemas, Ir, Citrus Solutions, PureChocolate, Lattelecom, Jānis Roze, Coca-Cola Latvija, McDonalds, Daisena Latvia, LNK Properties, Mūkusala, Banknote и др.

Lieliska dāvana является латвийским филиалом литовской инвестиционной группы Gera dovana. Успех бизнеса в Литве, начало которого было положено в 2007-м году, позволил инвестировать средства также в латвийский рынок. Lieliska dāvanaс хорошими финансовыми показателями работает также и в Польше, где заслужила широкую узнаваемость и отличную репутацию в сфере подарочных карт, а также заработала высокий уровень удовлетворенности клиентов. В ближайшие годы компания планирует расти и развиваться, укрепляя свои позиции в Прибалтике и Польше.

www.lieliskadavana.lv