Почему покупка ёлочки в официальном торговом месте дружелюбна к природе?

Снег, санки и деревья, покрытые белым инеем, детский смех и общие споры о лучшей ёлочке. У многих такие ассоциации выбора елочки в лесу вместе со своей семьей. Но каковы наши истинные возможности и насколько мы дружественны к природе, выбирая елочку в лесу?

Прежде всего, следует помнить, что рождественские елки НЕЛЬЗЯ срубать в лесах Риги. Это также нельзя делать в частных лесах и парках. Так что надо отправляться подальше от Риги в леса предприятия Latvijas Valsts meži. Также надо проехать мимо молодых лесопосадок – будь то сосна, ель или ольха, поскольку там также запрещено рубить елочки. Также в смешанном лесу молодых деревьев, рубить ёлочки нельзя (даже под березами).

Деревья можно вырубать - по краям лесных дорог, в канавах, в просеках, под линиями электропередач, во взрослом лесу под большими деревьями. Не так просто и романтично, как может показаться на первый взгляд. В обществе, в котором все еще борются, что выбрасывать пластиковые и другие отходы в окно машины нельзя, мы вряд ли можем полагаться на добросовестное соблюдение всех правил. И снова - всегда помните, что высота дерева не должна превышать 3 м, а диаметр желудка должен быть меньше 12 см. И еще – необходимо помнить, что высота ёлочки не должна превышать 3 метра и диаметр ствола должен быть меньше 12 см.

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Ёлка, независимо от количества снега или грязи, должна быть спилена на уровне с землей, иначе оставленный пень может навредить лесным животным.

В обществе создалось впечатление, что приобрести ёлочку в торговом месте не «экологично» - что торговцы ёлками вырубают леса и после праздников оставшиеся ёлки сжигают или даже просто выбрасывают на окраине леса. Хотя, к сожалению, есть и такие примеры, следует отметить, что добросовестные ёлочные торговцы никогда не делает этого и продают елочки, выращенные в питомниках, которые не наносят никакого ущерба природе.

Еловые питомники - так же, как цветочные теплицы – ёлки выращивают с целью: радовать получателя. Они сделаны симметричными и плотными, так чтобы каждая из них украшала помещение, в котором находится. Также как на день рождение или на свидание мы не ходим с пластмассовыми цветами, также Рождество заслуживает красивую, ухоженную елочку, единственной целью которой является украшение праздника.

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Будьте ответственны и дружелюбны к окружающей среде, выбирая елки в официальных торговых местах, не разрушая богатство латвийских лесов, не вырубая молодые лесопосадки, не выбрасывая ненужные деревья в лесах, не навредив оставшимися пеньками животным, грибникам или спортсменам.

Возможно, пришло время изменить традицию и вместе с семьей найти своего торговца елочками, который поможет Вам в поисках настоящей ёлочки. Это будет не только более дружелюбно к природе, но также профессиональный продавец рождественских елок поможет Вам выбрать лучшую елку из разных сортов елок, доступных в торговых местах. Это тоже может быть семейным приключением!

Все ёлки, которые после праздников не были куплены, добросовестные торговцы перерабатывают в опилки и используют в еловых питомниках. Кроме того, после праздников важно было бы рождественскую елку не выбросить в мусорный контейнер, а позвонить торговцам елок, которые отвезут Вашу елку обратно в питомник и используют ее для выращивания новой, красивой рождественской елки.

FOTO: Рекламное фото

Мы, ООО EGĻU SERVISS, являемся многолетним производителем ёлок, предлагая клиентам различные сорта ёлок – срубленных и в горшках. У каждого нашего клиента есть возможность заказать ёлочку в интернете или выбрать в одном из торговых мест. ООО «Egļu Serviss» обеспечивает крупнейшую сеть торговых мест в Латвии – 13 торговых мест в Риге, Елгаве и Адажах. «Egļu Serviss» предлагает полный сервис клиентам – доставка, установка и демонтаж.

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Праздничного настроения и счастливого Рождества и Нового года!