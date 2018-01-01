С заботой о более упорядоченной среде

Компания PAROC работает на рынке Латвии уже 25 лет и за это время завоевала стабильное и надежное место среди производителей и поставщиков теплоизоляционных материалов.

В настоящее время компания участвует в нескольких крупных проектах, таких, например, как строительство торговых центров IKEA и Akropole, однако большая часть ее деятельности связана с проектами по утеплению зданий в рамках их реновации. Участие в реновации и многоквартирных домов, и общественных зданий - это именно то, что позволяет руководителю предприятия Янису Наглису судить, какими будут тенденции строительства в 2018 году и что нужно делать, чтобы здания модернизировались, повышая качество нашей жизни.

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Какие тенденции в строительстве ждут нас в 2018 году?

Предыдущий год, когда финансирование Европейского союза осваивалось не так широко, показал, насколько большим и емким является строительный рынок. Объемы нового строительства и реновации разделились примерно пополам. В настоящее время активно привлекаются средства ЕС по программам повышения энергоэффективности жилья, растут масштабы реновации, в рамках которой достаточно велик объем теплоизоляционных работ. Хотя государственные органы и «Altum» многое делают для просветительской работы по этим программам, времени для того, чтобы использовать средства, осталось немного. Инициатива и принятие решений зависят от самих жильцов домов или управляющих организаций. «В последнее время наблюдается резкий рост цен и на разработку проектов, и на аудиты энергоэффективности, и на материалы, также растут затраты на рабочую силу. Кроме того, за последние годы не только потеряно время, но и уехали лучшие строители, поэтому очень ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы», - говорит Я. Наглис.

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Преимущества реновированного дома

Всем нам нравится жить в упорядоченном окружении. Часто говорят, что жильцам многоквартирных домов договориться о реновации сложно - многие не хотят вкладывать в это финансовые средства. Что же делать? Как отмечает Я. Наглис, должен быть какой-то предприимчивый человек, который готов заниматься не только бюрократической, но и разъяснительной работой. А именно, нужно рассказывать людям о преимуществах, которых у реновации немало.

Во-первых, уменьшившийся счет за отопление порадует даже самых скептичных соседей. Во-вторых - микроклимат. Часто людям, которые живут в домах советской постройки, приходится сталкиваться с низким качеством вентиляции, плесенью в квартирах и повышенной влажностью в помещениях. Климат в квартире после реновации не только приятнее, но и, безусловно, полезнее для здоровья. В-третьих, порядок в здании будет наведен не только изнутри, но и снаружи - оно станет красивее, а это побуждает жильцов благоустраивать также свой двор и прилегающие к нему территории. Свое жилье и жизнь в целом предстают совсем в другом свете! В-четвертых, повышается стоимость квартиры. С учетом этих выгод в реновацию стоит инвестировать время и деньги!

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Самой частой ошибкой при реновации является то, что люди нередко забывают о вентиляции, а без нее хороших результатов ждать не стоит. Также случается, что долгожданного результата нет, потому что строительство проведено некачественно.

Проект реновации многоквартирного дома, как правило, начать непросто, но довольны результатом будут все - и жители дома, и город в целом. Очень активны в реновации домов жители Лиепаи и Валмиеры - не зря именно в этих городах здания награждаются на конкурсе «Самое энергоэффективное здание Латвии».

Роль теплоизоляции в реновации зданий

При реализации проектов по реновации зданий PAROC обеспечивает теплоизоляционные решения - предлагаемые компанией материалы из каменной ваты натуральны, пожаробезопасны, экологичны, а также обеспечивают приятный климат в помещениях и делают жилье долговечным. Изделия из каменной ваты хорошо отводят водяной пар, поэтому после реновации здания стены становятся сухими и теплыми, а это помогает сохранять и поддерживать в помещении оптимальную относительную влажность воздуха, что особенно важно в сырые месяцы года.

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Иногда люди спрашивают, каковы гарантии на каменную вату, и в таких случаях Я. Наглис, как правило, отвечает, что этот материал рассчитан на поколения. Тем не менее, люди хотят услышать более конкретный ответ, на сколько именно - 20 или 50 лет? Каменная вата действительно очень долговечный материал и при правильном использовании будет служить до тех пор, пока функционирует здание. Дом является фундаментальным вложением средств, гордостью каждого хозяина - и то, как он выглядит, и то, как содержится. Поэтому стоит вкладывать средства в свой дом, свою семью и ее благополучие.

Команда, которая работает для человека

Долгосрочное мышление PAROC находит свое отражение не только в продуктах, которые имеют практически пожизненную гарантию, но и во времени, которое вкладывается в обслуживание клиентов и консультации. «К нам за советом приходят и архитекторы, и инженеры-строители, и частные лица со своими проектами. Показать преимущества, посоветовать, куда вложить деньги, рассказать, как упростить процесс строительства - это наши будни. В будущем мы также намерены работать над каждым объектом с максимальной отдачей, быть открытыми, доступными для наших клиентов, предоставлять им продукты и услуги высокого качества, чтобы то, что мы делаем, имело долгосрочную перспективу и добавленную стоимость», - отмечает руководитель компании.

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В этом году PAROC отмечает 25-летие на рынке Латвии. Вместе с ростом и развитием предприятия росли и объекты, в реализации которых оно участвовало. Теплоизоляция в большем или меньшем масштабе выполнялась в таких крупных проектах, как будущий торговый центр Akropole в Риге, IKEA, Латвийская национальная библиотека, Дворец культуры ВЭФ, Академический центр естественных наук Латвийского университета, новый корпус Клинической университетской больницы Паула Страдиньша. Также и региональные концертные залы - Gors в Резекне и Lielais Dzintars в Лиепае - утеплялись материалами PAROC.

Председатель правления PAROC в Латвии Янис Наглис обещает, что, как и раньше, в этом году компания также предложит на рынке новые, инновационные и современные решения в строительстве и реновации, но больше о них можно будет рассказать, когда они уже появятся на рынке. Однако неизменными останутся ценности компании - забота о человеке, природе и более упорядоченной окружающей среде. «Для нашей компании более упорядоченная среда означает постоянное развитие, чтобы благодаря инновационным решениям и качественным продуктам предлагать теплоизоляцию самого высокого качества и в то же время максимально заботиться об окружающей нас среде», - подчеркивает руководитель компании.