В Центре андрологии под уникальным микроскопом были сделаны первые процедуры микро TESE

В Центре андрологии Kлиники EGV были сделаны первые операции микро TESE, которые проводились с применением суперсовременного микроскопа с очень мощным увеличением – самым большим среди микроскопов, находящихся на вооружении рижских медиков. Подобные операции производятся, чтобы получить сперматозоиды, которые впоследствии можно будет использовать для проведения процедуры медицинского оплодотворения.

Руководитель Клиники EGV, гинеколог-репродуктолог, д-р Зане Витиня: «Меня очень радует, что в решении проблем бесплодия в Латвии, мы, наряду с эффективным лечением проблем у женщин, предлагаем также качественную и всеобъемлющую помощь мужчинам. В Центре андрологии проводятся как минимально инвазивные манипуляции, так и микрохирургические операции.»

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Как поясняет уролог, андролог, эксперт ультрасонографии, д-р Кирилл Иванов, может так случиться, что в сперме мужчины нет ни одного сперматозоида, из-за чего пара не может зачать ребенка. Во время Micro TESE открывается оболочка мужского яичка и производится мягкая, очень щадящая резекция семенного канала, чтобы получить сперматозоиды. Mikro TESE в Центре андрологии выполняется с использованием микроскопа последнего поколения с очень мощным увеличением (до 28 раз), что позволяет хорошо рассмотреть все ткани, тем самым двукратно повышая эффективность процедуры. Риск осложнений, а также нанесения ущерба мужскому здоровью, сведен к минимуму.

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«Для меня большая честь, что на первые операции в Центр андрологии Клиники EGV прибыл хирург-уролог, андролог MD, cPhD, FEBU Константинос Макароунис из Афин, и мы могли работать вместе. Еще раньше мы вместе с ним оперировали в Нью-Йорке, но сейчас особая радость заключается в том, что идея о создании Центра андрологии в Латвии воплотилась в жизнь, и мы могли работать вместе и здесь. Коллега из Греции очень высоко оценил возможности нашей клиники» - говорит д-р Кирилл Иванов.

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В свою очередь, MD, cPhD, FEBU Константинос Макароунис после первой операции микро сообщил, что операция удалась на славу, у пациента были найдены сперматозоиды, которые не только пригодятся для процедуры медицинского оплодотворения, но часть их будет заморожена. «Tаким образом, мужчина получит возможность зачать генетически своего, родного ребенка, причем не только одного, но, возможно, даже нескольких», - добавил хирург.

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Д-р Aндрис Абеле, андролог, уролог: «Новейшие исследования качества спермы, проделанные Европейской Ассоциацией репродуктологов, свидетельствуют о том, что в Европе качество мужской спермы за неполные 40 лет снизилось 52,4 процента. Это означает, что в наши дни все большему числу пар необходима помощь андролога и репродуктолога, чтобы дождаться прибавления семейства.»

О Центре андрологии:

К андрологу мужчины обращаются в случаях, когда требуется оценить влияние своего стиля жизни на репродуктивное здоровье. По достижении 40-летнего рубежа, мужчинам раз в год рекомендуется посетить андролога и уролога, поскольку с этого возраста повышается риск злокачественных образований простаты и других заболеваний. Симптомы, с которыми необходимо обращаться к андологу: нарушения мочеиспускания, кровянистые выделения из мочевыводящих путей, выделения из мочевого канала и подозрения на сексуально-трансмиссивные заболевания, болевые ощущения в половых органах и в области половых органов, бесплодие, нарушения эрекции и другие нарушения половой сферы, а также нетипичные образования в области половых органов. К помощи андролога следует прибегнуть и в тех случаях, если мужчина быстро устает, находится в состоянии депрессии либо повышенной возбудимости и нервозности, ощущает боли в мускулах и суставах, или если у него наблюдается нарушения сна, снижение массы тела, потеря либидо и неспособность достичь оргазма.