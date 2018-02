Приоритет – качество

Волнение потребителей понятно – кому же приятно узнать, что в его любимом чае содержатся пестициды, ведь согласитесь, слово достаточно пугающее. Но ведь на самом деле очень важно знать для чего их вообще используют. Как ответил один из самых уважаемых и почётных Ти тестеров в Англии Вильям Мэннинг, который также является главным Ти Тестером чая марки «Ahmad Tea»,

«Рассказывать о том, как серьезно относятся к контролю качества в Англии и компании можно долго, поэтому остановимся лишь на некоторых фактах. О пестицидах. Если говорить конкретно о компании Ahmad Tea, в которой я работаю уже на протяжении долгих лет, то продукция регулярно проверяется на присутствие более 500 видов пестицидов, как, собственно, того и требуют нормы ЕС. Но и тут важно понимать, что, если речь идет о пестицидах, то надо смотреть на соблюдение допустимой нормы, так как их используют для того, чтобы ликвидировать все то, что вредит чаю при его сборе и может повлиять на качество, а это могут быть насекомые, клещи и так далее. Я посвятил всю свою жизнь чаю, поэтому для меня очень важно, что компания, которая меня приняла в свою чайную семью не использует подсластителей, красителей и также другие химические вещества, ведь естественно, что всё то вредное накапливается в организме после потребления чая с «химией», рано или поздно дает о себе знать. Наш чай поступает в продажу только после тщательной проверки каждой партии и одобрения ее качества. Все это делается ради того, чтобы каждый мог насладиться чашкой превосходного чая, безупречным цветом настоя, несравненным ароматом и неповторимым букетом чая Ahmad. В пакетике ли он, в пирамидке или листовой.»

Было интересно узнать от представителя Ahmad Tea в Балтии, что каждая новая партия чая тестируется титестерами не менее семи раз и что секрет успеха чая Ahmad, во многом кроется как раз в неустанной работе этих самых титестеров, отвечающих за создание сбалансированного чайного бленда. Всего в компании работает 25 представителей этой редкой и значимой профессии. Особая гордость фирмы Ahmad Tea это титестер Уильям Мэннинг- мастер с 40-летним стажем работы, один из самых дорогих и известных специалистов чайного дела в мире. Его слова достаточно, чтобы остановить продажу чая конкретного сорта, если он почувствовал только малейшее изменение в его вкусе. Также важно упомянуть, что Ahmad Tea входит в пятерку мировых чайных брендов и является членом Британского чайного бюро и Британской чайной Ассоциации, что, по сути, своего рода знак качества.

Возвращаясь же к результатам проверки, учиненной обществом Zāļa brīvība, г-н Мэннинг добавил,

«что в какой-то степени проверки должны хорошо влиять на компании – магазины, скорее всего, теперь будут требовать от поставщиков гарантии качества, ведь как никак, но чай это то, что должно приносить человеку удовольствие и истинное наслаждение каждым глотком сбалансированного настоя.»

В свою очередь, любители чая Ahmad Tea могут наслаждаться этим прекрасным напитком в любой момент и будьте уверены, что качество чая для этой компании превыше всего. Редко можно встретить управляющего директора по качеству продукции, он также является одним из сыновей основателя компании Ahmad Tea, который работает по принципу- ‘I would not sell anything I would not drink at home’ – «Я бы не смог продавать то, что сам не употреблял бы дома» Rahim Afshar.

В линейке Ahmad Tea более 80 разных вкусов чая-классические, с фруктами, а также чаи без кофеина, 100% натуральные фруктовые и травяные чаи, каждый может найти свой неповторимый вкус!

Пробуйте, Разбирайтесь, Выбирайте Ваш английский чай «Ahmad Tea»

