На торжественной церемонии награждены лучшие гинекологи Латвии

В конце января в кинотеатре «Splendid Palace» прошла торжественная церемония награждения, на которой чествовали лучших гинекологов Латвии. Специальные призы, которые в честь этого события создала художница по стеклу Анда Мункевица, в целом были вручены в семи различных категориях, в том числе за пожизненный вклад.

Для того чтобы определить лучших латвийских гинекологов, на протяжении двух месяцев проводилось народное голосование «Мой лучший гинеколог», во время которого все жители Латвии приглашались присылать письма, рассказывать и голосовать за тех гинекологов, которые заслужили благодарности за свой профессионализм, человечность, отзывчивость и помощь в трудную минуту. За неполные два месяца было получено почти 10 000 голосов, а также тысячи благодарственных писем. По итогам народного голосования были определены лучшие гинекологи в семи категориях: лучшие гинекологи Курземского, Земгальского, Латгальского и Видземского краев, Риги и Рижского района, самый любимый гинеколог Медицинской группы МФД и обладатель награды за пожизненный вклад.

FOTO: Кристине Гринвалде

«Очень внимательная, современная и отзывчивая врач. На прием прихожу с удовольствием, как будто к подруге, могу обсудить все вопросы и всегда найду для них решения со своим врачом. Спасибо ей большое!» – Эвита

«Начиная этот проект, мы не ожидали столь огромного отклика и откровенности от женщин, которые делились очень личными переживаниями и жизненными ситуациями, пройти через которые им помог конкретный врач. Для многих женщин это означало спасенную жизнь благодаря тому, что на ранней стадии обнаружено онкологическое заболевания, для других – спасенного во время беременности ребенка. Эти реальные случаи подтверждают огромную роль гинеколога в жизни женщины. Поэтому я искренне рада, что мы можем выразить уважение самоотверженным врачам, которые посвящают свою жизнь пациентам. Особо отметить врачей, которые не только профессионально выполняют свою работу, но и находят время, чтобы выслушать, с душой и вниманием отнестись к женщине, потому что часто в сложной жизненной ситуации ей это необходимо даже больше, чем назначенное лечение,» поясняет автор идеи проекта, административный директор Медицинской группы МФД Кристине Озолиня-Калетова.

FOTO: Кристине Гринвалде

«Очень положительный и превосходный врач, врач от Бога, знающий свое дело, уважение и огромное спасибо такому человеку.» – Светлана

На торжественной церемонии были вручены семь номинаций. Также каждая победительница получила ценные призы.

Имена врачей, получивших награду, можете прочитать здесь.

Торжественную церемонию можно будет посмотреть на телеканале LNT в воскресенье, 25 февраля, в 14.50.

FOTO: Кристине Гринвалде

Акция «Мой лучший гинеколог» проводилась впервые, ее организовала Медицинская группа МФД в сотрудничестве с журналом «Veselība». В целом за любимых врачей проголосовали почти 10 000 человек, а наиболее активно в акции участвовали жители именно Латгальского края.

Более подробная информация о мероприятии и акции

В скором времени на домашней странице акции будут отражены хорошие слова пациентов о любимых гинекологах Латвии!