Марафон Дня открытых дверей в новостройках: приходи в гости и выбери свое новое жилье

Ведущий портал объявлений о недвижимости City24.lv приглашает посетить Марафон Дня открытых дверей, в рамках которого в один день и время сразу несколько новых проектов в Риге и на окраине города распахнут свои двери для потенциальных покупателей. Марафон Дня открытых дверей, организованный City24.lv в сотрудничестве с девелоперами проектов, пройдет в субботу, 3 марта с 10:00 до 17:00.

Марафон Дня открытых дверей

Марафон Дня открытых дверей в новостройках – это уникальная возможность в один день посетить сразу несколько новых проектов и узнать о преимуществах каждого, чтобы найти и выбрать свое новое жилье, отвечающее личным требованиям, возможностям и пожеланиям. В рамках мероприятия также предусмотрена возможность узнать и использовать особое предложение по кредиту на жилье от банка SEB.

Всего в Марафоне Дня открытых дверей участвуют 14 новых проектов, каждый из которого открыт для посещения: «Jaunā Teika» (Тейка, Рига), «Riverstone Residence» (Кипсала, Рига), «Sun Terraces» (Дзинтари, Юрмала), «Gaiļezera Nami» (Межциемс), «Prūšu 4» (Кенгарагс, Рига), «Liepziedi» (Милгравис, Рига), «Brīvības 161» (Центр, Рига), «Rīgas 51» (Дзинтари, Юрмала), «River Park Apartments» (Кливерсала, Рига), «Promenāde» (Агенскалнс, Рига), «Baltozoli» (Дзирциемс, Рига), «2 Ezeri» (Балтэзерс), «Tallinas 86 Apartments» (Гризинькалнс) и «Jasmine Garden» (Булдури, Юрмала).

Более подробную информацию о новых проектах, участвующих в Марафоне Дня открытых дверей, а также об особом предложении по кредиту на жилье от банка SEB можно получить на домашнейстранице кампании. Загляни и запишись на посещение Дня открытых дверей!

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