4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали

Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.

Научно доказано, что нашим питомцам необходимы питательные вещества, а не конкретные ингредиенты. Питательные вещества доставляются в организм вашего питомца через ингредиенты, но эти ингредиенты необходимо переваривать, чтобы ваш питомец получал пользу от питательных веществ. Следовательно, важно выбрать такой корм, который ваш питомец мог бы хорошо переварить. Рассмотрим эти четыре неожиданных факта о питании домашнего животного.

1. Клейковина (глютен) – источник легкоусвояемого белка, который предоставляет немало выгод для собак и кошек

FOTO: пресс-фото

Вы, возможно, обходите стороной глютен, а ведь это всего лишь модное словечко для белков, содержащихся в зерновых. Некоторые виды клейковины и других растительных белков – это легкоусвояемые белки, которые могут помочь улучшить качество стула и уменьшить газообразование. Следовательно, эти источники белка очень полезны для собак и кошек.

СОВЕТ: когда вы подбираете правильную пищу для своего питомца, ищите компании, разрабатывающие составы, основанные на питательных веществах, необходимых домашним животным, и предназначены для обеспечения вкусовой привлекательности и легкоусвояемости.

2. Маленькие собаки нуждаются в пропорционально большем количестве калорий, чем более крупные породы

FOTO: пресс-фото

Чихуахуа – не датский дог. Персидская кошка не точно такая, как мейн-кун. Размеры, порода и возраст домашнего животного определяют наилучшее содержание питательных веществ, и вы должны выбирать для них корма соответственным образом.

Размер – не единственная разница между маленькой и крупной собакой. Маленькие породистые собаки, как правило, расходуют энергию быстрее, чем крупные породы, и поэтому им требуется почти в два раза больше энергии для их размера (по сравнению с крупными породами).

Важно поддерживать оптимальный вес животного. На этикетке корма для домашних животных должно быть руководство по питанию, чтобы помочь вам определить, какое количество корма в день давать своему питомцу. Имейте в виду, что каждое домашнее животное отличается, и каждый питомец активен по-разному, что может повлиять на количество корма для него. Ветеринарный врач может помочь вам более точно определить, какое количество корма в день давать своему питомцу. Помните, что перекармливание может привести к ожирению, которое ведёт к ухудшению здоровья, и может привести ко многим вторичным заболеваниям у вашего питомца, а также к заболеваниям суставов, сахарному диабету и болезням сердца.

СОВЕТ: используйте весы для точного измерения правильного количества пищи для своего питомца.

3. Кошки не чувствуют сладкий вкус

Количество вкусовых рецепторов

FOTO: пресс-фото

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как чувство вкуса вашего питомца отличается от вашего собственного? Помимо количества вкусовых рецепторов (у людей в пять раз больше вкусовых рецепторов, чем у собак, и в 18 раз больше, чем у кошек), кошки не чувствуют сладкого вкуса, что объясняет их отсутствие интереса к очень сладким продуктам.

СОВЕТ: лакомства должны составлять не более 10 процентов от общего количества ежедневных калорий вашего питомца, поэтому не забывайте об умеренности, балуя своих кошек и собак. Отличный способ вознаградить вашего питомца – несколько кусочков из отмеренного ежедневного рациона вашего питомца. Таким образом, они чувствуют, что получают вознаграждение, но не потребляют дополнительных калорий.

4. Каждая собака и кошка имеет особые и уникальные потребности в пище

FOTO: пресс-фото

Для вас не имеет значения, к какой категории относят собак и кошек – к плотоядным или к всеядным. Имеет значение выявление и удовлетворение индивидуальных потребностей в питании, в том числе оптимальный процент белка, жира, углеводов, витаминов, минералов и воды для конкретного домашнего животного.

СОВЕТ: помните, что, в отличие от людей, наши пушистые спутники едят одно и то же каждый день. Поэтому, чтобы помочь им здравствовать, всегда лучше обеспечить индивидуальное пищевое решение, учитывающее их конкретные индивидуальные потребности.

Узнать больше>>>