Теплица - чемпион TITAN

Теплица TITAN

FOTO: пресс-фото

Практичная и эстетичная летом, зимой - легко держит на своих плечах высокие снежные сугробы.

Стальная труба 40х20 мм.

Шаг дуги 67 см.

Сверхпрочная теплица.

Больше дуг и шире труба — больше прочность.

Сверхпрочная конструкция

Дуги — главный несущий элемент теплицы. Для модели TITAN изготавливаются специальные дуги из широкой стальной трубы 40х20 мм, причём труба изогнута «на ребро». Дуги не только шире, чем в стандартных моделях, но и количество дуг в теплице увеличено (шаг дуги — 67 см), что обеспечивает более равномерное распределение снеговой нагрузки на сотовый поликарбонат. Вот почему сверхпрочный сварной каркас теплицы TITAN спокойно выдерживает снеговую нагрузку 180 кг на м2 (соответствует 60 см свежевыпавшего снега). Это значит, что покрытая поликарбонатом теплица прекрасно проявит себя даже в самых снежных регионах.

Теплица TITAN

FOTO: пресс-фото

Защита от ржавчины

Цинковое покрытие прекрасно защищает каркас теплицы от коррозии. Стальная труба оцинкована полностью с наружной и с внутренней стороны.

Теплица TITAN будет верно служить Вам долгие годы, не требуя дополнительной антикоррозийной обработки.

Забота об урожае

Теплица комплектуется качественным и долговечным сотовым поликарбонатом.

Полная совместимость с системами капельного полива и автопроветривания.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

В комплектетеплицы TITAN все необходимые для сборки болты и саморезы.

Теплица TITAN

Фундаментдля установки не требуется. Но, установка теплицына фундаментувеличит срок ее службы.

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