5 интересных фактов о питании

Кукуруза – отличный источник питательных веществ. Путём опредёленного процесса измельчения извлекаются волокна, углеводы и масла, и остаётся богатая белками кукурузная клейковина. Кукуруза богата определенными аминокислотами, которые особенно поддерживают здоровье кожи и мочевого пузыря. Антиоксиданты, обнаруженные в кукурузе, поддерживают общее состояние здоровья и предотвращают повреждение здоровых клеток. Аллергия на кукурузу крайне редко встречается у кошек и собак. Она богата витаминами A, E и витаминами группы B, а также минералами – цинком и марганцем, которые необходимы для здоровой кожи.

1. Да! Кукуруза помогает делать наши корма более питательными

Каждое ядро наполнено питательными веществами

Кукурузная мука

Каждое ядро кукурузы богато полезными питательными веществами, включая белки, клетчатку и жирные кислоты.

Кукурузный крахмал

Богатый углеводами источник энергии, который способны переваривать кошки и собаки.

Кукурузная клейковина

Кукурузная клейковина – это богатый белками компонент ядра, обеспечивающий концентрированный источник антиоксидантов.

Знаете ли вы?

Когда кукуруза измельчается в муку, ваш питомец легко усваивает и поглощает её.

Кукуруза – отличный источник питательных веществ

Путём опредёленного процесса измельчения извлекаются волокна, углеводы и масла, и остаётся богатая белками кукурузная клейковина.

Кукуруза богата определенными аминокислотами, которые особенно поддерживают здоровье кожи и мочевого пузыря.

Антиоксиданты, обнаруженные в кукурузе, поддерживают общее состояние здоровья и предотвращают повреждение здоровых клеток.

Аллергия на кукурузу крайне редко встречается у кошек и собак.

Она богата витаминами A, E и витаминами группы B, а также минералами – цинком и марганцем, которые необходимы для здоровой кожи.

2. Да! Зерновые помогают делать наши корма более питательными

Зерновые очень питательны

Пшеница

Будучи богатым источником минералов, включая магний и железо, пшеница также обеспечивает большое количество сложных углеводов и клетчатки.

Пшеничная клейковина

Богатая белком фракция пшеницы, богатая незаменимыми аминокислотами.

Рис

Будучи отличным источником энергии для вашего питомца, рис – самый простой углевод для усвоения, что делает его полезным для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

FOTO: пресс-фото

Преимущества зерновых для домашних животных

Зерновые – это семена пшеницы, кукурузы, ржи, овса, риса и проса.

Зерновые, используемые в кормах для домашних животных, являются отличным источником энергии и помогают обеспечить полное и сбалансированное питание.

Royal Canin® удаляют неперевариваемую внешнюю шелуху, поэтому кошки и собаки легко переваривают зерновые.

Наиболее распространенными пищевыми аллергенами у кошек и собак являются белки, например, говядина, молочные продукты, курица и рыба.

Знаете ли вы?

Зерновые – отличный источник аминокислот, витаминов, минералов, углеводов, клетчатки и жирных кислот, которые необходимы для здоровья кошек и собак. Аллергия на углеводы у кошек и собак встречается очень редко.

3. Да! Продукты из обезвоженного мяса и субпродуктов помогают сделать наши корма более питательными

Обезвоженное мясо и субпродукты являются отличным источником белка

Обезвоженное мясо – это просто свежее мясо, из которого удалена вода и жир. Если его правильно обработать, оно является отличным источником высококачественного, хорошо усваиваемого белка для вашего питомца.

Белки, витамины и минералы, необходимые для здоровья вашего питомца, в изобилии содержатся в субпродуктах, например, в сердце, печени и лёгких.

Royal Canin® использует высококачественные мясные субпродукты (называемые продуктами животного происхождения в нашем списке ингредиентов).

Наше высококачественное мясо из внутренних органов не только безопасны и питательны, но также оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

FOTO: пресс-фото

Знаете ли вы?

Свежее мясо может содержать до 85% воды и только 10-30% белка. Когда из обезвоженного мяса удаляется вода, это обеспечивает более концентрированный источник белка более чем на 90%

4. Да! Антиоксиданты и консерванты помогают сохранять нашу пищу более питательной

FOTO: пресс-фото

Преимущества антиоксидантов

Помогает обеспечить питание домашнего животного питательными веществами, останавливая разрушение и порчу ингредиентов.

Наш запатентованный консервирующий комплекс помогает предотвратить рост потенциально опасной плесени, дрожжей и бактерий в пище вашего питомца.

Помогает останавливать прогоркание жиров и масел в пище вашего питомца.

Royal Canin® использует сочетание натуральных и одобренных искусственных антиоксидантных консервантов на безопасных уровнях.

Наши антиоксидантные консерванты, предназначенные для пищевых продуктов для людей, одобрены для использования регулирующими органами Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Природные антиоксиданты, которые мы используем, включают витамин С, витамин Е, плюс лютеин и аминокислота таурин.

Знаете ли вы?

Антиоксидантные консерванты Royal Canin® помогают предотвратить порчу продуктов питания, что весьма важно для обеспечения здоровья вашего питомца.

5. Да! Пшеничная клейковина помогает делать наши корма более питательными

Пшеничная клейковина полна белка

Пшеничная клейковина используется в кормах для домашних животных как отличный источник незаменимых аминокислот. Он дополняет ингредиенты животного происхождения для обеспечения наилучшего питания для домашнего животного.

Клейковина является питательно ценным растительным белком, который содержится в пшенице, ржи, гречневой крупе, ячмене и овсе.

Пшеница является единственным зерном, который содержит глиадин – клейковину (глютен), вызывающую целиакию у людей.

Целиакия никогда не встречалась у кошек и была зарегистрирована только в одной линии разведения собак породы ирландский сеттер.

Знаете ли вы?

Пшеничная клейковина содержит до 80% белков, из которых примерно 99% переваривается и используется вашим домашним животным.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

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