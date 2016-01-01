Bill.me: будущее онлайн-платежей уже сегодня

Рынок электронных платежей в Латвии продолжает развиваться: представители сферы услуг предлагают все больше автоматизированных решений, а пользователи все чаще предпочитают онлайн-оплату операциям с наличными деньгами.

Следуя этому тренду, в 2016 году в Латвии начала работу интернет-платформа расчетов Bill.me. Ориентированный на обслуживание счетов за жилищно-коммунальные услуги, сервис идеально подходит любому бизнесу, связанному с регулярным выставлением счетов, будь то услуги интернета, сотовой связи или занятия в спортклубе.

Bill.me — это эффективная платформа расчетов, где в одном решении представлен ряд услуг высокого качества, обеспечивающих прямую связь между бизнесом и конечным пользователем. Бизнес-клиенты получают способ оперативно и надежно провести весь цикл обслуживания счета (от выставления и доставки до сбора денег), клиент – удобный современный сервис и право распоряжаться собственным временем, исключив тревоги о неоплаченных счетах и перспективах оказаться в черных списках должников.

С Bill.me любой счет будет доставлен и оплачен вовремя самым удобным способом.

Учитывая платежные предпочтения латвийцев и темп развития электронных платежей, сервис основан на карточном эквайринге: счета оплачиваются банковской картой. Вот только в отличие от банковских э-счетов, для Bill.me подходит карта VISA и MasterCard любого банка-эмитента. Например, для своевременной оплаты коммунальных услуг за квартиру в Риге, работающему в Москве человеку не нужен ни счет в латвийском банке ни физическое присутствие в Латвии.

В отличие от банков, взимающих с бизнеса плату за каждый отправленный э-счет, Bill.me предлагает гораздо более гибкие и выгодные условия. Сервис вообще ориентирован на оптимизацию расходов партнеров и ручного труда. В жилищно-коммунальной отрасли это особо оценят бухгалтера, часто вынужденные вручную создавать и рассылать сотни счетов жильцам, а после – заводить данные о поступивших средствах.

Разработанный для стран Балтии, где, как показывает практика, подобный сервис очень востребован, сервис Bill.me отвечает индивидуальным нуждам коммерсантов в каждой из них. Не важно, владеете ли вы в крупным бизнесом, или пока у вас лишь несколько клиентов, – Bill.me делает свою работу идеально. Сервис доступен на любом устройстве, имеющим доступ к интернету.

Помимо базовых функций, Bill.me предлагает клиентам простой и удобный конструктор счетов на разных языках, возможность подачи показаний счетчиков и автоматические расчеты, исходя из заданных тарифов, услугу Автоматический платеж, когда счета оплачиваются сами в установленную поставщиком услуг дату.

Для малого бизнеса автоматизированная платформа расчетов – способ соответствовать последним стандартам по созданию, доставке и обработки счетов без больших затрат. Партнер Bill.me получает в пользование готовый интернет-ресурс, обычно недоступный из-за сложности и дороговизны создания и эксплуатации. При этом для начала работы с Bill.me не требуется что-либо устанавливать или привлекать технических экспертов.

Интеграция с популярными бухгалтерскими системами учета делает использование Bill.me еще более удобным для крупного бизнеса.

Преимущества работы с Bill.me уже оценили ряд компаний региона. Так, партнерство с Omniva позволяет клиентам эстонской почты отправлять счета и принимать платежи посредством Bill.me. Сотрудничество с латвийскими компаниями, обслуживающими как элитное, так и доступное жилье в Риге и Юрмале, позволяет их клиентам больше не волноваться о своевременной оплате счетов.

Для получения более подробной информации об услугах сервиса перейдите на сайт Bill.me и заполните форму обратной связи.