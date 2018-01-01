И в этом году лидером по скорости загрузки мобильного интернета стал «Tele2»

Данные исследования свидетельствуют о том, что ведущий оператор мобильной связи в Латвии Tele2 в очередной раз обеспечил своим клиентам самую высокую скорость загрузки мобильного интернета в Латвии – средняя скорость достигает 35,06 Мбит/с. В Риге Tele 2 также является лидером, обеспечивая скорость 36,84 Мбит/с.

Tele2 стал абсолютным лидером и по покрытию 4G в тех точках, где КРОУ проводила свои замеры, обеспечив 100%-ное покрытие 4G в городах и 99,3%-ное покрытие 4G в сельской местности. Этим самым только оюострив конкуренцию на рынке мобильных услуг.

Процент скорости загрузки с помощью определенной технологии передачи данных во время замеров КРОУ. FOTO: Обзор качества услуг электронной связи КРОУ

«Я действительно рад, что, активно инвестируя в новейшие технологии, в улучшение и расширение инфраструктуры сети, тщательно следя за потребностями клиентов, мы смогли удержать лидирующие позиции в измерениях мобильного интернета КРОУ второй год подряд! В течение двух лет инвестиции Tele2 в инфраструктуру сети достигнут 20 млн евро, что позволяет нам надеяться, что мы завершим 2018 год с более 100 новых базовых станций. Мы используем только самые современные технологии, активно работая над развитием 4G+, 4G++ и 5G Ready. Это нашло отражение в измерениях самой высокой скорости загрузки мобильного интернета, проведенных КРОУ», - сказал председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.

Председатель правления Tele2 Валдис Ванцович. FOTO: пресс-фото

По его словам, уже в прошлом году в сети Tele2 начали работу три базовые станции, оснащенные аппаратурой 5G Ready Nokia AirScale, что позволит не только достичь скорости сети мобильной связи и интернета до 1 Гбит/с, но и значительно увеличить мощность базовых станций. Пока технология 5G находится еще в стадии развития, Tele2 очень активно расширяет покрытие мобильного интернета 4G+ и 4G++, который доступен уже 85% жителей Латвии. В свою очередь интернет 4G Tele2 уже несколько лет доступен 99% жителей Латвии, и покрытие входит в число лучших в мире.

Средняя скорость загрузки мобильного интернета по годам. FOTO: Обзор качества услуг электронной связи КРОУ

Статья подготовлена при сотрудничестве с Tele2