CoolSculpting — прощай жир!

Строгие диеты и занятия в тренажерном зале не всегда дают ожидаемый результат, и жир упорно остается на месте. Ягодицы, спина, руки, бока и подбородок — только некоторые из проблемных зон, в которых борьба с жиром требует несоразмерных затрат энергии и времени.

Специалисты эстетической дерматологии создали инновационные и действенное решение. CoolSculpting — самая эффективная установка в мире, быстро избавляющая от лишнего жира без болезненного хирургического вмешательства и длительного периода восстановления, придавая стройность проблемным местам.

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ЗАМОРОЗКА ЖИРА

В ходе процедуры CoolSculpting жировые клетки замораживаются и удаляются навсегда. Со временем в результате обмена веществ расщепленные жиры перерабатываются, а отмершие клетки выводятся из организма. Процесс называется криолиполизом или холодотерапией, и является одним из эффективнейших способов удаления жира.

Неукоснительное соблюдение диеты может уменьшить размер жировых клеток, но не их количество. CoolSculpting решает как раз эту проблему. Клинически доказано, что результаты процедуры долговременны, и, при соблюдении здорового образа жизни — устойчивы. К тому же, эффект заметен уже после первой процедуры. Количество жира в проблемных зонах можно сократить до 25%!

ПРОВЕРЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

CoolSculpting признана наиболее эффективной установкой, помогающей без хирургического вмешательства бороться с жиром в проблемных зонах

на спине,

на боках,

на бедрах,

на руках,

на животе,

на подбородке,

на ягодицах.

Эффективность CoolSculpting подтверждают 6+ млн. проведенных процедур, при достижении ожидаемых результатов у 4 из 5 пациентов.

CoolSculpting — одна из популярнейших установок для борьбы с жиром среди знаменитостей. Установка помогла подготовиться к выходу на красную дорожку Молли Симс, Ким и Хлои Кардашьян, Дженнифер Энистон, Мэрайе Кери, Линдси Лохан, Крис Дженнер, Дебре Мессинг и Гретхен Росси.

FOTO: Рекламное фото

БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Чтобы достичь желаемых результатов и не причинить вреда здоровью, важно выбрать именно CoolSculpting, а не дешевые альтернативы. Вместе с ростом популярности процедуры растет и число различных подделок, но используя неоригинальную установку, пациент рискует не только результатом, но и здоровьем, если обмораживаются ткани, сосуды и нервы.

CoolSculpting - единственная в мире запатентованная технология для заморозки жировых клеток. В странах Балтии установка используется только в Клинике эстетической дерматологии проф. Я. Кисиса

О КЛИНИКЕ И ПРОФ. Я. КИСИСЕ

Клиника эстетической дерматологии проф. Я. Кисиса является лидером отрасли. В команду входят квалифицированные специалисты, которые в соответствии с пожеланиями пациента и особенностями тела выработают персонализированный план процедур CoolSculpting для достижения наилучшего результата.

Руководитель клиники профессор Янис Кисис является одним из наиболее опытных и компетентных дерматологов в Латвии и ведущих специалистов по криотерапии во всей Восточной Европе.

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