XV Латвийский парад саженцев во время празднования столетия Латвии

Приглашаем всех отметить праздник независимости Латвии на XV Латвийском параде саженцев, который пройдет в Сигулде на площади Светку 4 и 5 мая с 9:00 до 18:00. Парад саженцев – это выставка-ярмарка выращенных в Латвии саженцев, открывающая активный садовый сезон. В Параде саженцев принимают участие только садовники из Латвии, популяризуя и выделяя национальную отрасль выращивания саженцев и чествуя тех, кто в ней работает.

В рамках мероприятия, привлекающего садоводов из всех регионов Латвии, предлагается широкий ассортимент саженцев летних цветов, фруктовых деревьев и ягодных кустов, декоративных деревьев и кустарников, а также многолетних цветов и других растений. Кроме выращенных в Латвии саженцев, посетители смогут увидеть и приобрести изделия ремесленников, товары для сада и технику, а также попробовать произведенные в Латвии лакомства на любой вкус.

За последние годы Латвийский парад саженцев достиг статуса мероприятия международного масштаба, так как разнообразие и качество продукции, предлагаемой латвийскими садоводами, привлекает большое количество гостей из Скандинавских стран (Финляндии и Швеции), а также из Литвы, Эстонии, Беларуси и Российской Федерации. Не без гордости можем сказать, что это самое посещаемое мероприятие отрасли – за два дня оно привлекает около 70 000 человек.

В этом году темой мероприятия и источником вдохновения для посетителей станут два юбилея – столетие Латвии и пятнадцатилетие проведения Парада саженцев. Поэтому настроение Парада саженцев будут создавать две чудесные выставки – выставка 100 самых популярных растений Латвии, где будут представлены все группы саженцев, и проект-выставка «100 садовников за 100 лет», созданный в сотрудничестве с воспитанниками и преподавателями Булдурской садоводческой средней школы.

В рамках мероприятия состоится традиционный аукцион растений, все средства от которого пойдут на благотворительность, будут работать различные мастерские, пройдут показательные выступления молодых садовников, а также будут организованы конкурсы для посетителей, где можно будет выиграть ценные и вкусные призы.

XV Латвийский парад саженцев предлагает:

Выращенные в Латвии саженцы.

Поднятие флагов Латвийской Республики и Латвийского парада саженцев во время мероприятия, посвященного открытию.

Аукцион саженцев.

Гардероб для растений.

Ярмарку ремесленников и местных производителей, товары для сада и технику.

Виртуальную карту и поисковик участников.

Экспозиционные стенды, созданные садовниками.

Выставку-экспозицию 100 самых популярных саженцев Латвии.

Выставку «100 садовников за 100 лет», созданную в сотрудничестве с Булдурской садоводческой средней школой.

Фотографирование в праздничном оформлении (Kastekust).

Латвийские мастерские для больших и маленьких.

Калснавский арборетум порадует детей и взрослых различными интересными и познавательными играми.

В Сигулде посетители смогут насладиться спуском по родельной трассе, поездкой в вагончике по канатной дороге, маленькие посетители смогут покататься на автомобильчиках, также будет работать панорамное колесо (мероприятия платные).

XV Латвийский парад саженцев организуется Инновационным фондом саженцев и торфа (SKIF)

Информация:

Сабина Алта

руководитель проекта Латвийского парада саженцев

т.: +371 29182962

sabina@staduparade.lv

www.staduparade.lv