Терраса в качестве второй гостиной — как её обставить с умом?

Бывает, смотрите в окно на всё более и более зеленеющую траву и думаете о том, что хотелось бы, конечно, посидеть на открытом воздухе с чашкой кофе в руке, подставляя лицо солнечным лучам и вдыхая воздух, напитанный предстоящим летом. А что вам мешает — пустая терраса? Начните жизнь на свежем воздухе с помощью этих советов уже сейчас.
Поскольку балконы и террасы стали естественной частью частных и рядных домов, приход весны для многих означает начало «уличного» сезона. Что делает террасу как бы второй гостиной на всё лето? И как уже сейчас начать наслаждаться пребыванием на улице, как у себя дома?
Ранней весной, когда воздух еще прохладен, начните с того, что принесите на террасу садовый диван или гамак, почему бы и нет! Правда, все ещё хорошей идеей будет уносить каждую ночь вещи из ткани под крышу, но диванные подушки вполне согреют вас — и уют будет обеспечен. До тех пор, пока в саду не расцвели цветы, пейзаж будут украшать диванные подушки, подходящие для уличных условий — окрашенный в элегантные тона или покрытый пёстрым цветочным узором интерьерный текстиль уже сейчас создаст нужное настроение в вашей «второй гостиной».
Диванные комплекты / модульные диваны
Уличный диван выбирайте, прежде всего, с учётом размеров террасы или лужайки, а также удобства его хранения. Современная мебель в своём подавляющем большинстве изготовляется из искусственного материала, который хорошо хранится даже в том случае, если остаётся на улице в дождь, ветер и холод. Если же вы предпочитаете деревянный каркас, разумно будет на влажный период помещать уличную мебель под навес.
Диванные комплекты / модульные диваны
Триумф технологии в области материалов
Помимо садовых диванов, из искусственного материала в настоящее время изготавливается также и большинство наборов садовой мебели, которые визуально всё больше и больше стремятся к натуральности. Большой садовый стол с имитацией «под дерево» производит впечатление массивности и соблазняет пообедать за ним уже весной или ещё осенью. Помимо длительного срока службы, садовый стол из искусственной древесины также и проще в обращении — одним движением стол растягивается в положение, позволяющее разместить за ним и гостей. Точно так же легче обращаться и с садовыми стульями из искусственного материала.
Когда мы говорим об искусственных материалах, воображению многих рисуется стул из белого или зелёного пластика, который по-прежнему остаётся выгодным и удобным выбором. Поскольку его срок службы совсем не долог, пластиковая садовая мебель также загрязняет окружающую среду. На сегодняшний день технология в области материалов развилась до такой степени, что искусственный материал, на первый взгляд, напоминает натуральный; повысилась и прочность искусственной продукции. Есть и другие плюсы — поскольку срок службы мебели из искусственного материала значительно продлился, выбор в её пользу также больше щадит окружающую среду и менее разорителен для кошелька.
Уличное гурманство вне зависимости от погоды
Чем длиннее становятся вечера, тем больше мысль склоняется к еде на свежем воздухе, вместо просиживания дома, на тёплом диване. А то и к приготовлению пищи на свежем воздухе, почему бы и нет! Времена, когда для этого нужно было предпринимать строительство целой «полевой кухни», уже прошли — на сегодняшний день гриль, помимо своей основной функции, зачастую также выступает в роли плиты, так что во время приготовления мяса вы можете также варить или жарить рис или картофель.
Для уличных гурманов шагом вперед будет печь для пиццы на газовом топливе. Пригласите своих друзей в гости и проведите вместе приятный летний вечер в итальянском стиле — когда пицца попадает на садовый стол непосредственно из стоящей рядом со столом печи, для удобства оснащённой колесами.
Если вы — из числа тех, кто, побывав в самых разных точках планеты, нет-нет да вздохнёт: мол, «хорошо там, где нас нет», потому что террасная жизнь там длится дольше, перенесите обычаи тёплых мест к себе домой сами — просторные тент или садовая беседка могут помочь продлить летний досуг на свежем воздухе, независимо от погоды, поскольку там помещаются как диван, так и обеденный стол с набором стульев. В какой-то момент вы обнаружите, что приятное постукивание дождя по влагонепроницаемому навесу, укрывшему вас от непогоды, начинает почти что нравиться и создает по-своему уютное настроение. Ведь если дети не перестают прыгать на батуте даже в дождь, то почему остальные члены семьи должны вести себя по-другому?
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