Терраса в качестве второй гостиной — как её обставить с умом?

Бывает, смотрите в окно на всё более и более зеленеющую траву и думаете о том, что хотелось бы, конечно, посидеть на открытом воздухе с чашкой кофе в руке, подставляя лицо солнечным лучам и вдыхая воздух, напитанный предстоящим летом. А что вам мешает — пустая терраса? Начните жизнь на свежем воздухе с помощью этих советов уже сейчас.

Поскольку балконы и террасы стали естественной частью частных и рядных домов, приход весны для многих означает начало «уличного» сезона. Что делает террасу как бы второй гостиной на всё лето? И как уже сейчас начать наслаждаться пребыванием на улице, как у себя дома?

Садовые комплекты CAPTAIN FOTO: пресс-фото

Садовые комплекты CAPTAIN FOTO: пресс-фото

Ранней весной, когда воздух еще прохладен, начните с того, что принесите на террасу садовый диван или гамак, почему бы и нет! Правда, все ещё хорошей идеей будет уносить каждую ночь вещи из ткани под крышу, но диванные подушки вполне согреют вас — и уют будет обеспечен. До тех пор, пока в саду не расцвели цветы, пейзаж будут украшать диванные подушки, подходящие для уличных условий — окрашенный в элегантные тона или покрытый пёстрым цветочным узором интерьерный текстиль уже сейчас создаст нужное настроение в вашей «второй гостиной».

Диванные комплекты / модульные диваны

Гамаки

Гамаки EL SALVADOR FOTO: пресс-фото

Подушки и покрытия

Текстильные изделия

Гамаки EL SALVADOR FOTO: пресс-фото

Уличный диван выбирайте, прежде всего, с учётом размеров террасы или лужайки, а также удобства его хранения. Современная мебель в своём подавляющем большинстве изготовляется из искусственного материала, который хорошо хранится даже в том случае, если остаётся на улице в дождь, ветер и холод. Если же вы предпочитаете деревянный каркас, разумно будет на влажный период помещать уличную мебель под навес.

Диванные комплекты / модульные диваны

Диван ROSA FOTO: пресс-фото

Триумф технологии в области материалов

Помимо садовых диванов, из искусственного материала в настоящее время изготавливается также и большинство наборов садовой мебели, которые визуально всё больше и больше стремятся к натуральности. Большой садовый стол с имитацией «под дерево» производит впечатление массивности и соблазняет пообедать за ним уже весной или ещё осенью. Помимо длительного срока службы, садовый стол из искусственной древесины также и проще в обращении — одним движением стол растягивается в положение, позволяющее разместить за ним и гостей. Точно так же легче обращаться и с садовыми стульями из искусственного материала.

Садовая мебель

Садовая мебель CAPTAIN FOTO: пресс-фото

Когда мы говорим об искусственных материалах, воображению многих рисуется стул из белого или зелёного пластика, который по-прежнему остаётся выгодным и удобным выбором. Поскольку его срок службы совсем не долог, пластиковая садовая мебель также загрязняет окружающую среду. На сегодняшний день технология в области материалов развилась до такой степени, что искусственный материал, на первый взгляд, напоминает натуральный; повысилась и прочность искусственной продукции. Есть и другие плюсы — поскольку срок службы мебели из искусственного материала значительно продлился, выбор в её пользу также больше щадит окружающую среду и менее разорителен для кошелька.

Садовая мебель LAURINO FOTO: пресс-фото

Садовая мебель SANDSTONE FOTO: пресс-фото

Уличное гурманство вне зависимости от погоды

Чем длиннее становятся вечера, тем больше мысль склоняется к еде на свежем воздухе, вместо просиживания дома, на тёплом диване. А то и к приготовлению пищи на свежем воздухе, почему бы и нет! Времена, когда для этого нужно было предпринимать строительство целой «полевой кухни», уже прошли — на сегодняшний день гриль, помимо своей основной функции, зачастую также выступает в роли плиты, так что во время приготовления мяса вы можете также варить или жарить рис или картофель.

Грили-барбекю

Для уличных гурманов шагом вперед будет печь для пиццы на газовом топливе. Пригласите своих друзей в гости и проведите вместе приятный летний вечер в итальянском стиле — когда пицца попадает на садовый стол непосредственно из стоящей рядом со столом печи, для удобства оснащённой колесами.

Дровяная печь для пиццы

Шатёр LEGEND FOTO: пресс-фото

Зонт от солнца PARMA FOTO: пресс-фото

Если вы — из числа тех, кто, побывав в самых разных точках планеты, нет-нет да вздохнёт: мол, «хорошо там, где нас нет», потому что террасная жизнь там длится дольше, перенесите обычаи тёплых мест к себе домой сами — просторные тент или садовая беседка могут помочь продлить летний досуг на свежем воздухе, независимо от погоды, поскольку там помещаются как диван, так и обеденный стол с набором стульев. В какой-то момент вы обнаружите, что приятное постукивание дождя по влагонепроницаемому навесу, укрывшему вас от непогоды, начинает почти что нравиться и создает по-своему уютное настроение. Ведь если дети не перестают прыгать на батуте даже в дождь, то почему остальные члены семьи должны вести себя по-другому?

Зонты от солнца

Батуты

Батут с сеткой безопасности FOTO: пресс-фото

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