Оборудование места для очага в саду

С незапамятных времен жизнь человека напрямую зависела от огня. Огонь согревал, защищал деревни от диких зверей и нашествия насекомых, указывал путь кораблям и заблудившимся путникам, а также на огне вплоть до наших дней готовят еду. Ни одно жилище – будь то пещера или вигвам, не обходилось без огня, и даже королевские замки не могли существовать без печи или камина. В наши дни, отдыхая с друзьями на даче, можно развести костер прямо на земле – на газоне. Это не самое плохое решение для посиделок в кругу друзей, однако пикник вокруг такого костра организовывать неудобно, кроме того будет выжжен газон. По окончанию посиделок угли костра нужно затушить и убрать.

Садовые очаги – широкий выбор материалов, различные комплектации

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

В западных странах на протяжении многих лет популярностью пользуются уличные очаги, изготовленные из чугуна, металла, керамики или камня. Садовые очаги разнообразного дизайна доступны в различных ценовых категориях. Кроме того, их легко устанавливать.

Садовые очаги можно дополнить различными комплектующими – крышкой и решеткой для приготовления на огне различных блюд, или же штативом и решеткой, таким образом устроив не только место для посиделок, а также для пикника. Используя очаг, можно без труда собрать пепел и угли.

Садовые костровые чаши – практичные и декоративные

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Костровые чаши для сада и террасы благодаря привлекательному дизайну могут стать украшением сада и в светлое время суток.

Костровые чаши могу быть любой формы, в зависимости от стиля дома. Однако с точки зрения доступа и удобства в уходе, наиболее удобными будут очаги круглой формы диаметром 60-110 см.

Стенки очага защищают пламя от ветра, удерживают тепло и не позволяют искрам разлетаться в разные стороны.

FOTO: пресс-фото

Следует тщательно продумать расстояние от кострища до сидячего места, чтобы человек находился на безопасном расстоянии от открытого пламени, но при этом все еще ощущал приятное тепло.

Садовые костровые чаши – практичные и декоративные

Важно знать, что необходимо два вида дров – для розжига и для поддержания пламени.

Для быстрого розжига подойдет береста или тонкие еловые ветки – они вспыхивают мгновенно. Дрова для розжига должны быть толщиной с карандаш и длиной до 3 см.

Когда огонь зажжен пора добавлять основные дрова толщиной на 3 см больше. Для долгого и стабильного пламени не подойдут березовые или осиновые дрова, так как они быстро сгорают.

Для приготовления шашлыка знатоки не рекомендуют использовать сосновые дрова, которые выделяют смолу.

FOTO: пресс-фото

Современные дизайнерские очаги могут стать украшением участка и в светлое время суток даже без пламени, настолько красивы они сами по себе.

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