Оборудование места для очага в саду

С незапамятных времен жизнь человека напрямую зависела от огня. Огонь согревал, защищал деревни от диких зверей и нашествия насекомых, указывал путь кораблям и заблудившимся путникам, а также на огне вплоть до наших дней готовят еду. Ни одно жилище – будь то пещера или вигвам, не обходилось без огня, и даже королевские замки не могли существовать без печи или камина. В наши дни, отдыхая с друзьями на даче, можно развести костер прямо на земле – на газоне. Это не самое плохое решение для посиделок в кругу друзей, однако пикник вокруг такого костра организовывать неудобно, кроме того будет выжжен газон. По окончанию посиделок угли костра нужно затушить и убрать.
Садовые очаги – широкий выбор материалов, различные комплектации
В западных странах на протяжении многих лет популярностью пользуются уличные очаги, изготовленные из чугуна, металла, керамики или камня. Садовые очаги разнообразного дизайна доступны в различных ценовых категориях. Кроме того, их легко устанавливать.
Садовые очаги можно дополнить различными комплектующими – крышкой и решеткой для приготовления на огне различных блюд, или же штативом и решеткой, таким образом устроив не только место для посиделок, а также для пикника. Используя очаг, можно без труда собрать пепел и угли.
Садовые костровые чаши – практичные и декоративные
Костровые чаши для сада и террасы благодаря привлекательному дизайну могут стать украшением сада и в светлое время суток.
Костровые чаши могу быть любой формы, в зависимости от стиля дома. Однако с точки зрения доступа и удобства в уходе, наиболее удобными будут очаги круглой формы диаметром 60-110 см.
Стенки очага защищают пламя от ветра, удерживают тепло и не позволяют искрам разлетаться в разные стороны.
Следует тщательно продумать расстояние от кострища до сидячего места, чтобы человек находился на безопасном расстоянии от открытого пламени, но при этом все еще ощущал приятное тепло.
Садовые костровые чаши – практичные и декоративные
Важно знать, что необходимо два вида дров – для розжига и для поддержания пламени.
Для быстрого розжига подойдет береста или тонкие еловые ветки – они вспыхивают мгновенно. Дрова для розжига должны быть толщиной с карандаш и длиной до 3 см.
Когда огонь зажжен пора добавлять основные дрова толщиной на 3 см больше. Для долгого и стабильного пламени не подойдут березовые или осиновые дрова, так как они быстро сгорают.
Для приготовления шашлыка знатоки не рекомендуют использовать сосновые дрова, которые выделяют смолу.
Современные дизайнерские очаги могут стать украшением участка и в светлое время суток даже без пламени, настолько красивы они сами по себе.
Подробная информация о видах, размерах и ценах домашней странице www.averto.lv
Звоните по БЕСПЛАТНОМУ телефону 80205305, и наши эксперты проконсультируют вас!