Приближается Марафон Дня открытых дверей в новостройках!

Ведущий портал объявлений о недвижимости City24.lv приглашает посетить Марафон Дня открытых дверей, в рамках которого в один день и время сразу несколько новых проектов в Риге и на окраине столицы распахнут свои двери для потенциальных покупателей. Марафон Дня открытых дверей, организованный City24.lv в сотрудничестве с девелоперами проектов, пройдет в субботу, 26 мая с 10:00 до 17:00.

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Марафон Дня открытых дверей в новостройках – это уникальная возможность в один день посетить сразу несколько новых проектов и узнать о преимуществах каждого, чтобы найти и выбрать свое новое жилье, отвечающее личным требованиям, возможностям и пожеланиям. В рамках мероприятия также предусмотрена возможность узнать и использовать особое предложение по кредиту на жилье от банка SEB.

www.city24.lv/ru/

Всего в Марафоне Дня открытых дверей участвуют 11 новых проектов, каждый из которого открыт для посещения: «Staraja Rusas 8» (Кливерсала, Рига), «Tuvidi» (Баложи, Кекавский край), «River Park Apartments» (Кливерсала, Рига), «Rīgas 51» (Дзинтари, Юрмала), Iecavas iela 5 (Дубулты, Юрмала), «Riverside Residence» (Кипсала, Рига), «Zundas Dārzi» (Кипсала, Рига), Zirņusala (Саласпилс), «Garden Apartments» (Межапарк, Рига), «Park Residences» (Дзинтари, Юрмала), «Baltozoli» (Дзирциемс, Рига).

Загляни и запишись на посещение Дня открытых дверей!