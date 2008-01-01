Недавно бренды Marella & MAX&Co вновь открыли свои флагманские магазины в новом месте по адресу: Рига, ул. Тербатас, 1/3. Оба бутика полностью разработаны миланской дизайн-студией CLS Architetti посредством новых магазинных концепций. Новые магазины Marella и MAX&Co, площадью 135 и 165 квадратных метров соответственно, расположены в историческом здании в самом центре города.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Новая концепция магазина Marella – это теплая и радушная атмосфера в итальянском стиле, где можно свободно и непринужденно проводить время, чувствуя себя как дома. Зона, определяемая розовыми обоями с меняющимся узором, подчеркивает разные сущности магазина Marella. Цементный пол является объединяющим элементом дома/магазина, а чередование твердого/мягкого, прозрачного/непрозрачного является его отличительной чертой.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Основной цвет – розовый, в его многочисленных нюансах, характерных для сексуальной и утонченной женственности – добавлен в серый пол, что создает блеск меди и легкость стекла.

На потолке установлены блестящие элементы, подчеркивающие планировку, а пол делает акцент на тяжелых элементах, таких как мраморные столы, которые контрастируют с легкостью стен.

Новый интерьер магазина MAX&Coоформлен в фирменных цветах бренда и создает атмосферу уютного номера классического отеля в Милане.

В ассортименте – женская одежда классических силуэтов и аксессуары.Главная деталь пространства в 150 кв.м – второй зал в стиле будуара, где можно выпить кофе и посмотреть журналы между примерками.Отличительная черта Max&Co – сочетание классических и спортивных элементов в практичном гардеробе. Новая весенне-летняя коллекция состоит из брючных костюмов, удлиненных блуз, рубашек с воланами, полупрозрачных платьев из летящих тканей. Цветовая гамма сезона традиционная: здесь и пастельные оттенки, и микс из красного и синего колорита.

Marella была впервые представлена в Риге компанией AB Modeks – бренд открыл свои двери в ТЦ «Spice» уже в 2008 году, и с тех пор пользуется большой популярностью среди рижских модниц. Спустя три года, в 2011 году, AB Modeks открывает еще один бутик Marella, но уже в центре Риги. МагазинMAX&coбыл представлен в Риге в 2012 году, и уже через год компания AB Modeks открыла второй магазин этого бренда в торговом центре, так же в центре Риги.

AB Modeks является официальным эксклюзивным представителем монобрендовых бутиков Marella, iBlues, MAX&Co, PennyBlack, Twin-Set Simona Barbieri, Marina Rinaldi, Wolford, Alberto Guardian и Love Moschino в Риге.

ABMODEKS.LV