Мы в ответе за тех, кого приручили?

Положа мягкую лапу на сердце, можем смело сказать, что наступила эра домашних животных. Кому-то может казаться, что нет ничего проще, чем забота о четырехногих, ползающих, плавающих или летающих любимцах, однако в реальности для того, что бы братья наши меньшие росли здоровыми и счастливыми, надо соблюдать ряд условий.

Один из главных помощников для всех любителей животных, это, безусловно, Pet City. Это доказывают как радостно виляющие хвосты и счастливые клиенты, так и регулярные улучшения и расширения торговой сети. 31 мая состоится открытие уже 13-го в Балтии и второго в Латвии центра Pet City «Viesturdārzs». Новый центр - это объединение одного из самых больших зоомагазинов с ветеринарной клиникой, аптекой, парикмахерской и гостиницей для домашних животных.



Для собак, котов, грызунов и даже лошадей



В отделе зоотоваров Pet City можно найти товары для всех домашних животных в различных ценовых категориях. Товары для котов и собак представлены здесь в особенно широком ассортименте.

На полках центра «Viesturdārzs» доступны как товары от известных производителей, так и уже популярные и излюбленные во всем мире товары, попавшие на латвийский рынок совсем недавно - например, сухие корма от AATU, GHEDA, Leader и аксессуары от Hurtla, Rukka, Beeztees и других производителей. В магазинах Pet City также можно найти большое количество товаров для наездников.

Однако особенно стоит выделить такие аксессуары как миски для корма, лотки для туалета, кроватки и подушки для четвероногих, кошачьи домики. Их уникальный дизайн рассчитан на то, что аксессуары будут не только комфортными и удобными для ваших любимцев, но и прекрасно впишутся в интерьер.

Для борьбы с жарой и насекомыми

Особенное внимание безопасности и хорошему самочувствию любимцев стоит уделять летом. В Pet City доступны различные средства для отпугивания комаров и клещей, а также аксессуары для безопасности домашних животных - сумки-переноски для маленьких собак, оборудование для перевозки животных в автомобиле, миски для кормления в путешествиях, поводки для более комфортных прогулок, охлаждающие коврики и жилетки для купания.

Клиентам Pet City доступны услуги парикмахеров для животных, а также профессиональные средства для наведения марафета любимцев в домашних условиях - расчески, щипцы для когтей, шампуни, кондиционеры и даже халаты для четвероногих.

Когда хозяин отправляется отдыхать

Все мы знаем, какие переживания нашим домашним животным доставляет длительное отсутствие хозяина. Чтобы длинные рабочие дни проходили быстрее, мы предлагаем различные игрушки и развивающие игры, благодаря которым даже самые активные любимцы смогут найти себе занятие.

Ну а если хозяин планирует отпуск и не знает, кому доверить заботу о своем домашнем животном, центр «Viesturdārzs» охотно примет в своей гостинице как собак, так и котов. Каждый кот проживает в собственных апартаментах, которые состоят из жилой комнаты, соединенной с отдельным помещением для туалета. Для собак доступны просторные комнаты и индивидуальный режим - животных выгуливают и кормят согласно составленному хозяином графику. Также рядом со всеми постояльцами гостиницы постоянно находится человек, который приласкает и поиграет с четвероногими друзьями.

Здоровье на первом месте

Один из главных плюсов Pet City - медицинский уход на самом высшем уровне. Ветеринарная клиника оборудована современными технологиями, что позволяет не только оказать своевременную профессиональную помощь, но и позаботиться о нескольких пациентах одновременно. В клинике находятся два приёмных бокса, в операционном блоке - два операционных зала, также доступен рентгеновский кабинет, помещения подачи кислорода, лаборатория и карантинное помещение.

FOTO: пресс-фото

www.petcity.lv