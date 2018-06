Центр английского языка Рижской школы бизнеса вручил первые сертификаты программы Pre-University English.

Программа новая, поэтому мониторинг качества проходил как во время учебы, так и по ее завершению. Кроме того мнение участников программы было получено не только при заполнении стандартных опросников Центра английского языка РШБ, но и при устных беседах со школьниками.

По окончании программы ребята признают, что чувствуют себя уверенно, чтобы учиться на английском языке на выбранной для себя программе, так как знания и умения английского улучшены. К тому же теперь они уверены, что общение с теми, для которого английский язык является родным, будет on the same wave (рус. яз. – как на одной волне). Интенсивные занятия, интересные темы и чудесные учителя – это то, что вместе создало уверенность в своих способностях.

В ответ на просьбу сравнить, чем эта программа отличается от учебы в школе, молодежь упоминает, что в программе Pre – University English Центра английского языка РБШ приходится много говорить, и только на английском языке. Разговаривая на занятиях, чувствствуешь себя свободно, так как все участники находятся на одном уровне. В школе разговаривать так интенсивно не получается. Как еще одно отличие в подходе ребята считают то, что в школе надо учить правила и подготовка происходит к контрольным и экзаменам, в то время как акцент программы Центра английского языка РШБ – коммуникация. Школьники с признательностью упоминает интересные темы занятий, побуждающие и развивающие критическое мышление, необходимость высказывать свое мнение и принимать участие в дискуссиях

Один из участников программы, который учится только с января,признает, что у него ощущение, что в течение полугода он научился большему, чем в школе, и улучшенные знания позволяют на занятиях свободно и непринужденно говорить на английском языке. Другим сверстникам ученики программы советуют: «Если хотите освоить английский в свободной, интересной атмосфере и готовы к интенсивным занятиям – это место, где надо учиться, так как здесь улучшения знаний и умений английского языка не избежать».

Программа Центра английского языка РШБ Pre- University English предусмотрена для школьников школы в возрасте от 14 до 18 лет, и ее цель – помочь подготовиться к учебе на бакалавра на английском языке, а также к жизни в англо-говорящей среде. Начиная обучение, определяется уровень знаний английского языка, тем самым давая возможность молодежи с одинаковым уровнем знаний учиться вместе. Обучение построенo таким образом, чтобы дополнить и улучшить полученные в средней школе знания: словарный запас, умение читать, говорить/дискутировать и критически мыслить. В программе Pre-University English дополнительный акцент на грамматику не ставится, так как ученики в достаточном уровне осваивают ее в школе. Bместо этого время уделено разным актуальным вопросам, например, экономическим, социальным и культурным проблемaм. Во время курса у школьников будут несколько приглашенных лекторов; так, например, в завершении программы в этом году у школьников гостила историк M. Лангерберг-Тиссор ван Патот с лекцией «Нидерланды и миграция». Директор Центра английского языка РШБ Татьяна Гинзбург в дополнение говорит: «В этом году эта программа завершилась, и мы довольны проделанной работой. Помимо хороших отзывов ребят, нас радуют результаты теста IELTS у тех, кто его сдавал, ведь для желающих мы включили в программу подготовительный модуль. Ну что же, 6.5, 7.0 и 7.5 - отличный итог! Впереди лето, и мы желаем всем отличного отдыха. Расставаясь на каникулы, мы подарили каждому ученику специально выбранную книгу на английском языке, чтобы в дождливые дни было интересное и ценное занятие. В свою очередь в сентябре мы приглашаем всех продолжить учебу на следующем уровне»

Больше информации о программе: 6798179, sandija.berzina@rbs.lv.