Как сделать свой загородный участок в шикарное место для отдыха?

Красота и функциональность собственного участка – главная задача любого хозяина, а благоустройство – неотъемлемая часть комфортной жизни за городом. Как этого добиться? Даём простую и эффективную пошаговую инструкцию, как украсить дачу своими руками.

Нужно продумать, где будут находиться:

Горшки для сада – украшение сада

Красивые цветы поднимают настроение и добавляют любому дачному участку уюта. На сегодняшний день можно приобрести разного рода готовые модели горшков для сада, который полностью способен заменить любой другой декор в саду.

Что касается формы горшков, то она может быть любой, но главный момент, на который стоит обратить внимание, так это их устойчивость и они должны гармонировать на общем воне дизайне, а не быть ярким безликим пятном среди другой зелени сада.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Цветочные горшки из полиэтилена отлично имитируют различные материалы, например, камень, керамику, гранит, глину...Горшки удобны и легки в обслуживании, а также могут противостоять температуре воздуха в диапазоне от -65°C до 85°C.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Садовые фонтаны и водопады - больше декораций!

Даже минимальный комплект садового фонтана способен внести романтическую нотку в атмосферу сада. Текущуяводауспокаивает своими звуками течения и привлекает взгляд, позволяя отдохнуть после напряженного дня. Фонтаны и водопады будут отлично смотреться как в саду и во дворе, так и на балконе, террасе и в других местах, придавая элегантности и особенного настроения.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Уличные очаги и камины для садового декора

Если вы любите отдыхать с компанией в собственном саду, на первый взгляд может показаться, что самое простое решение - разжигать костер прямо на земле. Очарование живого огня не осталось незамеченным ландшафтными дизайнерами, ведь садовый участок – идеальное место для создания красивых и безопасных очагов, которые смогут сделать уютнее прохладный вечер и хмурое утро. Одним из новейших изысков специалистов по ландшафтам являются садовые камины.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Современные дизайнерские очаги могут стать украшением участка и в светлое время суток даже без пламени, настолько красивы они сами по себе.

Садовая мебель

Не только цветы, кусты, деревья, садовые фонтаны, очаги игоршки для сада делают сад особым островом покоя, его дополняет и садовая мебель. Качественная и прочная садовая мебель Avero создана для наслаждения всеми удобствами на открытом воздухе, при этом будучи практичной и стильной, она украшает любой сад и террасу.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Бассейн для для загородного дома и дачи

Впереди жаркое лето, и многие начинают задумываться об установке бассейна на участок. Ведь нет ничего приятней и полезней для здоровья, чем окунуться в жаркую погоду в прохладную воду.

Самый простой, дешёвый, но в то же время непрочный вид – надувные бассейны. Среди данного типа бассейнов можно легко подобрать нужный по размерам, по форме и высоте бортика.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Место для парковки автомобиля на даче

Собственное место на даче автомобилю нужно, чтобы не зарываться в грязь на въезде и выезде, прятаться от солнца и дождя, укрываться от угонщиков. Хорошая защита от природных воздействий продлевает срок службы автомобиля, снижает трудовые и материальные затраты в процессе эксплуатации. Простейшее, но достаточно эффективное средство – навес на дачу для машины. Мобильные конструкции Shelter Logic Corp (теплицы, гаражи, шатры для автомобилей, склады, палатки для мероприятийи другие хозяйственные постройки) стали лидерами продаж во всем мире.

Гаражи и складские шатры ведущего в мире производителя тентовых конструкций, американского предприятия Shelter Logic Corp, предназначены для удобного и выгодно хранения автомобилей, прицепов, трейлеров, лодок и садовой техники.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

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