Как сделать свой загородный участок в шикарное место для отдыха?

Красота и функциональность собственного участка – главная задача любого хозяина, а благоустройство – неотъемлемая часть комфортной жизни за городом. Как этого добиться? Даём простую и эффективную пошаговую инструкцию, как украсить дачу своими руками.
Нужно продумать, где будут находиться:
Горшки для сада – украшение сада
Красивые цветы поднимают настроение и добавляют любому дачному участку уюта. На сегодняшний день можно приобрести разного рода готовые модели горшков для сада, который полностью способен заменить любой другой декор в саду.
Что касается формы горшков, то она может быть любой, но главный момент, на который стоит обратить внимание, так это их устойчивость и они должны гармонировать на общем воне дизайне, а не быть ярким безликим пятном среди другой зелени сада.
Цветочные горшки из полиэтилена отлично имитируют различные материалы, например, камень, керамику, гранит, глину...Горшки удобны и легки в обслуживании, а также могут противостоять температуре воздуха в диапазоне от -65°C до 85°C.
Садовые фонтаны и водопады - больше декораций!
Даже минимальный комплект садового фонтана способен внести романтическую нотку в атмосферу сада. Текущуяводауспокаивает своими звуками течения и привлекает взгляд, позволяя отдохнуть после напряженного дня. Фонтаны и водопады будут отлично смотреться как в саду и во дворе, так и на балконе, террасе и в других местах, придавая элегантности и особенного настроения.
Уличные очаги и камины для садового декора
Если вы любите отдыхать с компанией в собственном саду, на первый взгляд может показаться, что самое простое решение - разжигать костер прямо на земле. Очарование живого огня не осталось незамеченным ландшафтными дизайнерами, ведь садовый участок – идеальное место для создания красивых и безопасных очагов, которые смогут сделать уютнее прохладный вечер и хмурое утро. Одним из новейших изысков специалистов по ландшафтам являются садовые камины.
Современные дизайнерские очаги могут стать украшением участка и в светлое время суток даже без пламени, настолько красивы они сами по себе.
Не только цветы, кусты, деревья, садовые фонтаны, очаги игоршки для сада делают сад особым островом покоя, его дополняет и садовая мебель. Качественная и прочная садовая мебель Avero создана для наслаждения всеми удобствами на открытом воздухе, при этом будучи практичной и стильной, она украшает любой сад и террасу.
Бассейн для для загородного дома и дачи
Впереди жаркое лето, и многие начинают задумываться об установке бассейна на участок. Ведь нет ничего приятней и полезней для здоровья, чем окунуться в жаркую погоду в прохладную воду.
Самый простой, дешёвый, но в то же время непрочный вид – надувные бассейны. Среди данного типа бассейнов можно легко подобрать нужный по размерам, по форме и высоте бортика.
Место для парковки автомобиля на даче
Собственное место на даче автомобилю нужно, чтобы не зарываться в грязь на въезде и выезде, прятаться от солнца и дождя, укрываться от угонщиков. Хорошая защита от природных воздействий продлевает срок службы автомобиля, снижает трудовые и материальные затраты в процессе эксплуатации. Простейшее, но достаточно эффективное средство – навес на дачу для машины. Мобильные конструкции Shelter Logic Corp (теплицы, гаражи, шатры для автомобилей, склады, палатки для мероприятийи другие хозяйственные постройки) стали лидерами продаж во всем мире.
Гаражи и складские шатры ведущего в мире производителя тентовых конструкций, американского предприятия Shelter Logic Corp, предназначены для удобного и выгодно хранения автомобилей, прицепов, трейлеров, лодок и садовой техники.
Дайте свободу своему воображению...
Звоните по БЕСПЛАТНОМУ телефону 80205305, и Averto эксперты проконсультируют вас!