Умные технологии врываются в нашу жизнь

С каждым днём наш дом становится всё умнее. Уже давно большую часть бытовой работы вместо нас выполняют умные устройства, однако мытьё полов и окон – этот монотонный рутинный труд, занимающий достаточно много времени, в большинстве случаев до сих пор выполняется вручную. Думали ли Вы когда-нибудь, что сможете принести в дом робота, который будет выполнять разные работы по хозяйству вместо Вас?

20 лет углублённых исследований и опыта

Фирма ECOVACS ROBOTICS, применив знания в области робототехники и инновационных технологий, создала роботов, которые могут принести пользу каждой семье. Сегодня это уже не является научной фантастикой! Это 20 лет опыта и труд более 100 инженеров и специалистов в области новейших технологий. Для облегчения повседневного труда и для его перевода в разряд приносящих удовольствие ежегодно создаются более 20 инновационных продуктов. Благодаря современным технологиям, приятному ценообразованию и концентрации на индивидуальных потребностях клиента роботы ECOVACS занимают лидирующие позиции во всём мире (№ 1 в Германии, № 2 в Европе, № 3 в мире), это признанные фавориты среди пользователей платформы Amazon.

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Робот-мойщик окон WINBOT

WINBOT – это новый качественный стандарт в мытье окон, который изобрела ECOVACS ROBOTICS. Умный робот безупречно очищает оконные стёкла, а интегрированная система навигации SMART DRIVE и функциональный дизайн превращают этого робота в незаменимого домашнего помощника.

Робот-уборщик DEEBOT знает Ваш дом

DEEBOT – результат многолетних исследований и испытаний, ставший в конце концов ценным помощником во многих домах. Лазерная навигация нового поколения обеспечивает точность и эффективность работы робота-пылесоса, который обеспечит безупречную чистоту во всём доме. Этот помощник – правильное решение для тех, кто живёт в больших пространствах. Умные сенсоры подсказывают роботу направление для движения: во время уборки Вашего дома пылесос на своей виртуальной карте отмечает жилые помещения и их расположение. Также остаётся возможность вручную корректировать площади для уборки. На карте можно указать виртуальные стены, которые робот не перейдёт, так можно защитить определённые объекты, например, детские домики из кубиков или другие ценные вещи. В то же самое время на карте можно обозначить приоритетные области чистки и интенсивность уборки.

Инновационные технологии ECOVACS ROBOTICS, удобный и стильный дизайн отвечает индивидуальным потребностям: для тех, кто стремится к идеальной чистоте, подойдёт исключительно тонкий (5,7 см) робот, который может проникнуть под самую низкую мебель; для уборки твёрдого напольного покрытия в моющем пылесосе есть технология регулировки подачи воды Ozmo; для чистки ковровых покрытий – специальная технология распознавания ковров, интенсивные программы; роботы, управление которыми осуществляется через мобильное приложение, придутся по душе ценителям новейших технологий. Любители животных также оценят технологии DEEBOT, так как производитель представил модель, оборудованную специальными насадками для уборки шерсти.

Технический прогресс заставляет совершенствоваться и нас – облегчая повседневный быт, он даёт нам свободу в достижении более важных целей. Впустив в свою жизнь роботов, Вы освободите время для интересных ощущений, качественного отдыха и важного общения. Радуйтесь жизни, а умные роботы-уборщики быстро, точно и качественно выполнят вместо Вас работы по дому.

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