Аюрведа – знание, вдохновившее Himalaya

Наша жизнь проходит в спешке. Мы очень много работаем. По данным Eurostat, трудовая неделя превышает норму занятости в 40 часов и около 10% работающих в странах ЕС сталкиваются с проблемами, касающимися здоровья. Западная медицина все еще акцентирует свое внимание на исследовании вопросов, связанных с предотвращением физических заболеваний. Хотя при нынешнем образе жизни эти исследования не представляются столь актуальными. Некоторые ведущие исследовательские и медицинские центры, например Гарвардский Университет, заняты разработкой холистического подхода к лечению и оздоровлению: Аюрведа.

Slow life, или размеренный образ жизни, и Аюрведа: ученик и учитель

Держать тело в добром здравии – наш долг; иначе мы не сможем сохранить наш разум сильным и ясным.

- Будда

Вести размеренный образ жизни-распространенный совет для всех, кто сталкивается с нарушениями жизненного баланса. Этот концепт включает в себя осознание нескольких простых аюрведических истин: жить осмысленно, фокусировать свою энергию на том, что действительно важно.

Аюрведа - разновидность альтернативной медицины, признанная Всемирной oрганизацией здравоохранения (ВОЗ). «Аюрведа» в переводе с санскрита означает «наука жизни» («аюр» - «жизнь» и «веда» - «познание/наука«). Согласно Аюрведе, здоровье – идеальное равновесие тела, ума и души, стремление жить в гармонии с природой. Основываясь на современных научных исследованиях и традиционных аюрведических законах, компания Himalaya создала уникальную систему сохранения здоровья и красоты.

Аюрведа и Himalaya: идеальное сочетание

Согласно Аюрведе, красота-часть холистического подхода к достижению здоровья и хорошего самочувствия. Проверенные временем аюрведические секреты рассказывают, как с помощью определенных трав сохранить тело здоровым, а кожу мягкой и сияющей. Сторонники этой науки рекомендуют несколько естественных ингредиентов, которые используются в продукции Himalaya: ним, мисвак, куркума, гранат и лотос.

ним

Средство, необходимое в каждом доме. Известно также как «божественное дерево». Его исцеляющие, антисептические, антигрибковые, дезинфицирующие и тонизирующие свойства известны уже более 4000 лет. Ним помогает при лечении небольших травм и ран, в борьбе с кожными заболеваниями, способствует замедлению процесса преждевременного старения.

FOTO: пресс-фото

мисвак

Часто называют «природная зубная щетка». Обладает антибактериальными свойствами и способностью стягивать поры. Укрепляет десны. Благодаря содержанию диоксида кремния способствует отбеливанию зубов.

FOTO: пресс-фото

куркума

Королева специй. Выращивается только в нескольких регионах мира. Традиционно используется при лечении респираторных и кожных заболеваний, нарушений работы пищеварительной системы. Антисептические и антибактериальные свойства способствуют заживлению ран, помогают в борьбе с акне.

FOTO: пресс-фото

гранат

Один из наиболее полезных фруктов на земле. Содержит сотни съедобных семечек. Богат витаминами, минералами и биоактивными растительными веществами. Способствуeт питанию, увлажнению и омоложению кожи. Замедляет процесс преждевременного старения.

FOTO: пресс-фото

лотос

В аюрведических текстах сказано, что лотос способствует стягиванию пор, улучшению качества кожи. Обладает охлаждающим, смягчающим и тонизирующим свойствами. Богат антиоксидантами. Считается эффективным средством в борьбе с оксидативным стрессом (одна из причин преждевременного старения).

Например, средства, в основе которых ним, идеально подходят для очищения и омоложения кожи. Ним в сочетании с экстрактом куркумы помогает в борьбе с акне. Регулярное использование очищающей линейки с нимом помогает сохранить кожу чистой и обеспечивает защиту от воспалений.

Усовершенствованная формула растительной зубной пасты Himalaya Complete Care обеспечивает 12-часовую защиту от воздействия нежелательных микроорганизмов, очищает полость рта и предотвращает появление зубного налета. Мисвак и акация способствуют защите от воспаления десен и устранению кровоточивости. Антибактериальные свойства нима помогают бороться с бактериями, а натуральные вяжущие компоненты граната способствуют укреплению десен.

Himalaya – лидер в области травяной индустрии здравоохранения

Аюрведическое знание жизни – ключ в разработке продуктов Himalaya. Идеальное сочетание науки и природы позволяет предлагать покупателям проверенную и эффективную продукцию, которая может улучшить качество жизни. В компании работают более 300 исследователей из разных научных сфер, что дает возможность производить эффективные и безопасные лекарственные и косметические средства.

Himalaya выращивает травы на фермах, общей площадью в 700 акров, контролируя процесс от стадии посева до производства. Компания сотрудничает с более чем 3000 фермерами в Индии, предоставляя им технологии и инструменты для выращивания трав экологически чистым способом, без применения пестицидов и искусственных удобрений. Растения и готовые продукты находятся под строгим лабораторным контролем.

Многоцентровые клинические испытания проводятся в соответствии с критериями Всемирной oрганизации здравоохранения и помогают научно подтвердить валидность формул.

Вероятнее всего, Himalaya – первая компания в мире, которой принадлежат 50 ДНК-штрих-кодов растений.

Углубленные исследования – наша специализация. За долгие годы работы мы провели более 1000 клинических исследований, в результате которых были созданы более 200 продуктов, из которых 50 – биологически активные добавки.

Более 85 лет исследовательской работы помогают подтвердить эффективность воздействия гималайских трав и растений при соблюдении принципов аюрведического учения. Уход за собой в гармонии с природой – вот секрет ежегодного доверия покупателей к нашей продукции.

– Мерадж Махал (Meraj Mahal), исполнительный директор Himalaya Drug Company, внук основателя компании Himalaya.