Отдыхаем на природе с городским комфортом

FOTO: пресс-фото

Статичные садовые фонтаны и садовые очаги

Если в вашем саду полно цветов и растений, кустов и деревьев, но все еще чего-то не хватает, то вам нужен фонтан! Люди могут вечно смотреть на пламя огня и текущую воду, которая успокаивает своими звуками течения и привлекает взгляд, позволяя отдохнуть после напряженного дня. Птиц и бабочек тоже привлекает текущая вода, превращая времяпровождение за пределами помещений в настоящее приключение.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Фонтаны и водопады будут отлично смотреться как в саду и во дворе, так и на балконе, террасе и в других местах, придавая элегантности и особенного настроения.

Приобретайте фонтан и наслаждайтесь видом и звуком текущей воды!

Оборудование места для очага в саду

FOTO: пресс-фото

В наши дни, отдыхая с друзьями на даче, можно развести костер прямо на земле – на газоне. Это не самое плохое решение для посиделок в кругу друзей, однако пикник вокруг такого костра организовывать неудобно, кроме того будет выжжен газон. По окончанию посиделок угли костра нужно затушить и убрать.

уличные очаги

В западных странах на протяжении многих лет популярностью пользуютсяуличные очаги, изготовленные из чугуна, металла, керамики или камня. Садовые очаги разнообразного дизайна доступны в различных ценовых категориях. Кроме того, их легко устанавливать.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Садовые очагиможно дополнить различными комплектующими – крышкой и решеткой для приготовления на огне различных блюд, или же штативом и решеткой, таким образом устроив не только место для посиделок, а также для пикника. Используя очаг, можно без труда собрать пепел и угли.

Садовые очаги

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