Можете ли вы представить себе, что лодка может управляться водным мотоциклом? Выяснилось – может! И ещё как.

Balticwaveboat является официальным представителем Sealver в Балтии. Лодки Sealver производятся во Франции, это – ручная работа от начала до конца. Лодка управляется водным мотоциклом, у неё нет отдельного мотора – остаётся только подъехать к лодке сзади, зафиксировать и вести лодку, сидя на водном мотоцикле.

Соединение с лодкой, или въезд в неё, очень прост и занимает 30 секунд. Управление лодкой очень удобно и не требует предварительного обучения. В связи с тем, что лодка управляется водным мотоциклом, её самый большой плюс – это маневренность, её можно легко причаливать к берегу, поворачивать на 360 градусов в течение несколько секунд. Когда семья или друзья в лодке обедают или загорают, другие могут пользоваться водным мотоциклом, отъехав от лодки. Waveboat – это два в одном: лодка и водный мотоцикл, который позволяют наслаждаться водными видами спорта или оживленными аттракционами для нескольких человек одновременно.

FOTO: пресс-фото

В настоящее время имеется пять моделей лодок с возможными различными устройствами:

WB444 лодка – легкая, удобная, компактная и супер-реактивная, идеально подходит спортсменам, и в ней может разместиться пять человек.

WB525 – лодка для отдыха, в которой можно перевозить шесть человек. Она предусмотрена как для семейных выездов, рыбалки, так и для поездки в одиночку. Её самый большой плюс – это удобные лежаки в задней части лодки и стол в передней части, который можно преобразовать в шезлонг.

FOTO: пресс-фото

WB656 - это самая впечатляющая лодка по своему дизайну, комфорту и безопасности. В ней можно перевозить семь человек. У лодки широкая передняя часть, где стол превращается в лежак, шезлонги в задней части лодки. На борту есть возможность ополоснуться под душем.

FOTO: пресс-фото

WB 575 и WB 626 – это резиновая лодка с основанием из стекловолокна, очень легкая и практичная для плавания в любом месте. Благодаря резиновым краям, она может принять на борт от восьми до десяти пассажиров.

Лодки Sealverсовместимы со всеми моделями водных мотоцикловYamaha, Seadoo (кроме Spark) и Kawasaki Ultraа также 15F. Есть специальные трейлеры, на которых можно одновременно транспортировать и лодку, и водный мотоцикл.

Более подробную информацию можно получить на нашей домашней странице

или задать нам вопрос по адресу: info@balticwaveboat.com

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