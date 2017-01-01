Изоляция трубопроводов - ключ к качественной воде и экономии энергии

Время от времени в латвийских СМИ появляются сообщения о так называемой болезни легионеров, которая распространяется через системы централизованного водоснабжения в разных регионах Латвии. К счастью, это заболевание в Латвии встречается не так часто - согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2017 году был выявлен 31 случай заболевания. Однако болезнь эта специфическая и неприятная. Ее вызывают бактерии легионеллы, которые находятся в воде, а симптомы болезни похожи на пневмонию - кашель, лихорадка, боль в мышцах. Эту и другие подобные инфекции, вызываемые бактериями, можно легко предотвратить, если поддерживать в хорошем состоянии трубы системы водоснабжения и правильную температуру воды в них.

Изоляция трубопроводов - само собой разумеющаяся необходимость

Правильная изоляция трубопроводов дает ряд преимуществ пользователям здания. Главная цель изоляции водопроводных труб - поддерживать температуру воды в определенных пределах. Соответствующая температура воды в трубах поможет предотвратить размножение различных бактерий, уменьшит потребление энергии и эксплуатационные расходы.

«Это столь же очевидно, как пристегнуться во время езды в автомобиле - никто больше не сомневается в том, что это необходимо. Так же дело обстоит и с изоляцией различных трубопроводов - само собой разумеется, что делать это нужно тщательно и соответствующим образом, особенно, если доступны современные, удобные и актуальные решения», - отмечает Мартиньш Лоля, представитель PAROC.

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Разумные причины для изоляции труб водоснабжения и отопления

Уже упомянутое выше бережное отношение к здоровью является важной причиной, чтобы уделить должное внимание изоляции водопроводных труб. Важно поддерживать воду в трубах достаточно горячей, потому что, например, бактерии легионеллы размножаются при температуре от 25°C до 45°C. Также необходимо, чтобы питьевая холодная вода в трубах не становилась теплой, потому что это тоже может способствовать появлению бактерий. Теплоизоляция поможет трубам оставаться прохладными, предотвращая нагревание труб под воздействием окружающей среды.

Помимо соображений гигиены, экономия энергии также является очень важным аспектом, чтобы как следует утеплить трубы горячей воды и отопления и снизить потери тепла. Изоляция необходима, чтобы вода была нужной температуры, когда ее используют. Кроме того, уменьшая потери тепла при протекании воды по трубам, изоляция снижает потребление энергии, а, следовательно, и расходы.

FOTO: пресс-фото

Нет конденсату на холодных трубах!

Еще один важный вопрос, почему стоит подумать об изоляции труб холодной воды, это предотвращение появления конденсата. Поверхность должна быть изолирована таким образом, чтобы температура наружной поверхности изоляции была выше, чем температура конденсации окружающего воздуха. Это важно, так как с течением времени возникающий на трубах из воздуха конденсат может привести к ряду проблем. Если появился конденсат, он начинает капать, в результате чего возникают не только визуальные повреждения на потолке и полу, но и функциональные повреждения. Кроме того, излишняя влажность создает благоприятную среду для различных бактерий и плесени, ухудшая качество воздуха в помещениях. При очень сильной конденсации появляются повреждения в трубах, может возникнуть коррозия.

Правильно выбрав соответствующую толщину и вид изоляции, эти проблемы можно предотвратить.

Для изоляции труб холодной воды PAROC предлагает ряд различных изделий с барьером из алюминиевой фольги для паров воды. Полезными будут такие продукты, как PAROC Hvac Section AluCoat T и PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.

Современные решения для эффективного утепления труб

Понимая, что при утеплении систем трубопроводов возникает много разных потребностей, PAROC разработал решения для всех типов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), которые обеспечивают тепло- и противоконденсационную изоляцию. Еще при разработке проекта здания особое внимание необходимо уделить изоляции этих систем. Хорошее изоляционное решение не только обеспечит эффективное потребление энергии и экономию в счетах за отопление, но и защитит от воздействия огня и образования конденсата, а также обеспечит максимальную рентабельность вложений.

FOTO: пресс-фото

На сайте PAROC вы найдете решения для систем труб различных видов. PAROC предлагает решения по изоляции и в виде удобно устанавливаемых цилиндров для утепления труб, и в виде плит и матов для покрытия цилиндрических, конических и наклонных поверхностей. Особенно мы позаботились о том, чтобы эффективно изолировать не только прямые участки труб, но и их изгибы.

Подход Paroc - клиент должен быть знающим

Подход PAROC всегда заключался в том, чтобы обучать клиентов и партнеров, делясь своими знаниями. Вопросы строительства и утепления зачастую крайне специфичны, но опыт, накопленный специалистами PAROC, помогает решать их максимально эффективно.

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