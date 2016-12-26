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Ла-Ла Ленд

Фото: Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Год подходит к концу, а значит лучшие фильмы, по мнению критиков, уже вышли на широкие экраны. Едва журнал The Rolling Stone опубликовал список лучших фильмов этого года, как критики престижной кинопремии Critics' Choice Movie Awards «согласились» с мнением редакции, присудив награду «Лучший фильм» трагикомедийному мюзиклу Демьяна Шазелла «Ла-Ла Ленд». К слову, наградной список «Выбора критиков» и топ-10 популярного журнала пересекаются не только на этой картине. Какие киноленты 2016 года стали самыми впечатляющими и почему? Dni.Ru подробно рассказывают о каждой.

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