Кинокритики назвали худшие сериалы 2016 года

Журнал The Hollywood Reporter обнародовал топ худших сериалов, вообще не впечатливших критиков.

Журнал The Hollywood Reporter назвал сериалы и телешоу, которые не смогли впечатлить ни критиков, ни поклонников в 2016 году. Одним из самых разочаровывающих сериалов были названы «Ходячие мертвецы». Седьмой сезон телесаги о мире, полном зомби, показался бессмысленным не только взыскательным критикам, но и преданным фанатам.

Поклонники давно шутят, что историю пора переименовать в «Сидячих болтунов», ведь из шоу пропали экшн-сцены и неожиданные повороты, пишет «Светская хроника».

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Попали в список худших сериалов и «Секретные материалы», новый сезон которых увидел свет в этом году.

Долгожданное продолжение мистической истории о Малдере и Скалли, немного постаревших, но все таких же неугомонных, поклонники ждали много лет. Однако возрождение телешоу оказалось большой ошибкой, на что сразу указали и падающие рейтинги, и прохладные отзывы критиков.

Также в антирейтинге оказался сериал «Американская домохозяйка», рассказывающий историю матери троих детей, которая решила бросить вызов общественности.

Создатели ситкома хотели поднять сразу несколько вопросов, взявшись и за тему многодетного материнства, и за осуждение полных людей, и за проблемы жизни в маленьком городе. Однако из шоу не получилось ни хорошей комедии, ни толковой драмы, о чем свидетельствует попадание «Домохозяйки» в список худших из худших на американском ТВ.