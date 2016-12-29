Youtube «взорвало» первое видео из нового «Аватара»

Кадр из фильма "Аватар"
 

Кадр из фильма "Аватар". Фото: AP/Scanpix

На официальном YouTube-канале Disney Parks опубликован видеоролик, приоткрывающий часть тайн нового тематического парка «Пандора: Мир Аватара», который появится в развлекательном парке Animal Kingdom в США.

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Открытие парка запланировано на лето 2017 года. «Пандора: Мир «Аватара» предложит посетителям встречу с героями знаменитого фильма Джеймса Кэмерона, а также с природой фантастической планеты Пандора.

По словам создателей, в том числе - самого создателя будущей квадрилогии Джеймса Кэмерона, «Мир Аватара» предложит посетителям два маршрута: сплав по священной реке, пролегающей по биолюминесцентным лесам, в финале которого их поприветствует шаман и виртуальный полет на драконообразных банши через горы.

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Напомним, самый кассовый фильм в истории кино появился на экранах в конце 2009 года и собрал в общей сложности 2,7 миллиарда долларов. Как ранее сообщал Topnews, Джеймс Кэмерон намерен снять еще три картины с продолжением «Аватара».

Выход первой из них намечен на декабрь 2018 года. Все звезды первого фильма, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана вновь предстанут перед зрителями.

«Аватар 3» и «Аватар 4» планируются к премьере в 2020 и 2022 годах соответственно.

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