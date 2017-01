В возрасте 106 лет умер создатель диснеевского олененка Бэмби

Вонг известен как автор эскизов, которые впоследствии стали основой мультфильма «Бэмби» 1942 года, пишет CNN. Внимание на рисунки обратил лично основатель студии Уолт Дисней.

Художник проработал в Disney с 1938-го по 1941-й, после чего перешел на работу в Warner Brothers. В 2001 году он стал лауреатом премии «Легенды Диснея», которая присуждается за существенный вклад в историю компании.

Вонг переехал в США из Китая в девятилетнем возрасте.

«Бэмби» — мультфильм об олененке, экранизация сказки австрийского писателя Феликса Зальтена. В 2011 году анимационная картина внесена в Национальный кинореестр США. Считается культовой, также известно, что это был любимый мультфильм Уолта Диснея.

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz— Walt Disney Museum (@WDFMuseum) 31 декабря 2016 г.