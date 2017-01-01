В возрасте 106 лет умер создатель диснеевского олененка Бэмби

 

Фото: Flickr

В возрасте 106 лет скончался художник мультипликационной студии Disney Тайрус Вонг (Tyrus Wong). Об этом сообщается на странице Walt Disney Museum в Twitter.

Вонг известен как автор эскизов, которые впоследствии стали основой мультфильма «Бэмби» 1942 года, пишет CNN. Внимание на рисунки обратил лично основатель студии Уолт Дисней.

Художник проработал в Disney с 1938-го по 1941-й, после чего перешел на работу в Warner Brothers. В 2001 году он стал лауреатом премии «Легенды Диснея», которая присуждается за существенный вклад в историю компании.

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Вонг переехал в США из Китая в девятилетнем возрасте.

«Бэмби» — мультфильм об олененке, экранизация сказки австрийского писателя Феликса Зальтена. В 2011 году анимационная картина внесена в Национальный кинореестр США. Считается культовой, также известно, что это был любимый мультфильм Уолта Диснея.

Twitter

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