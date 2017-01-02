Марк Гэтисс рассказал о новом сезоне и финале «Шерлока»

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман
 

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман. Фото: AP/Scanpix

Новый сезон будет полон юмора, однако при этом окажется самым мрачным из всех.

Сценарист и исполнитель роли Майкрофта Холмса Марк Гэтисс в интервью TV Line поделился некоторыми деталями четвертого сезона «Шерлока», а также рассказал, какой видит концовку сериала.

По его словам, концепция не изменилась с самых первых серий.

Новый сезон будет полон юмора, однако при этом окажется самым мрачным из всех.

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В первую очередь атмосферу будут поддерживать злодеи четвертого сезона – Кэлвертон Смит, которого играет Тоби Джонс (главный противник из рассказа «Шерлок Холмс при смерти»), и Мориарти в исполнении Эндрю Скотта.

Впрочем, несмотря на запланированное появление звезды первых сезонов, Марк Гэтисс уточняет, что Мориатри все же мертв. Так что, возможно, речь идет о таких же появлениях персонажа, что и в третьем сезоне – исключительно в чертогах разума самого Шерлока.

Кроме того,

сценарист отметил, что закрывать сериал никто не собирается, несмотря на все сложности в планировании съемок, возникшие из-за возросшей популярности актеров.

«Еще в самом начале мы думали о том, как было бы весело (потому что мы начали с первой встречи героев, которую редко показывают на экранах), если бы мы закончили с ними в возрасте Бэзила Рэтбоуна и Найджела Брюса. Это стало бы отличной концовкой для Бенедикта и Мартина, начавших карьеры молодыми людьми».

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