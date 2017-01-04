«На 50 оттенков темнее»: вышел новый трейлер с эротическими сценами

 

Фото: Кадр из фильма

В Сеть попал свежий трейлер продолжения драмы Пятьдесят оттенков серого.

Совсем скоро киноманы смогут насладиться новым сиквелом эротического блокбастера «50 оттенков серого».

А пока творцы фильма продолжают «подогревать» интерес зрителей, обнародовав свежий трейлер к продолжению пикантной истории Анастейши Стил и Кристиана Грея.

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В 30-секундном ролике можно увидеть страстные ночи и романтические прогулки главных героев, бал-маскарад с фейерверками, обезумевшую от горя бывшую «саба» Кристиана в исполнении Беллы Хиткот и, конечно же, одну из главных женщин в жизни Грея в роли Ким Бейсингер.

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