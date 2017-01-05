«Дэдпул» претендует на премию за лучший сценарий

Обнародован список номинантов на премию Американской Гильдии сценаристов. Трагикомедийный фильм-мюзикл «Ла-ла Ленд» Демиена Шазелла стал одним из претендентов на награду за «Лучший оригинальный сценарий».

Бороться с ним за премию в данной номинации также будут фильмы «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Любой ценой» Тейлора Шеридана и «Лавинг» Джеффа Николса.

А в номинации «Лучший адаптированный сценарий» потенциальными призерами оказались картины «Дэдпул» Ретта Риза и Пола Верника, «Прибытие» Эрика Хайссерера, «Ограды» Огаста Уилсона, «Под покровом ночи» Тома Форда, а также «Скрытые фигуры» Эллисон Шредер и Теодора Мелфи.

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Имена призеров будут озвучены 19 февраля, в ходе 69-й торжественной церемонии награждения.

Премия Гильдии сценаристов США вручается ежегодно за достижения в области кинематографа, телевидения и радио. Премия была учреждена в 1949 году, и проводится по настоящее время в преддверии церемонии «Оскара».