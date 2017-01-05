Опубликовано видео второго эпизода нового сезона «Шерлока»

Сериал "Шерлок"
 

Сериал "Шерлок". Фото: Publicitātes foto

В ночь с воскресенья на понедельник - с 8 на 9 января 2016 года - в эфире «Первого канала» будет показан 2 эпизод 4-го сезона сериала «Шерлок», получивший в нашей стране заголовок «Шерлок при смерти». Серия отсылает зрителя к рассказу Артура Конана Дойля «Шерлок Холмс при смерти».

В новой серии покажут самого гнусного злодея сериала - Калвертона Смита, в сравнении с которым, по мнению создателей сериала, меркнет личность самого Джима Мориарти.

В опубликованном трейлере нового эпизода можно отметить явно изможденный вид самого Шерлока, который, очевидно, очеь тяжело переживает трагедию в семье Ватсон и потерю единственного друга.

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Главным сценаристом 2 эпизода 4 сезона сериала «Шерлок» стал Стивен Моффат, режиссером выступил Ник Харран. Образ коварного злодея воплотил на экране Тоби Джонс.

Как сообщалось ранее, 1 серия 4 сезона сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли вышла 1 января 2016 ода. Большинство фанатов и критиков нелестно отозвались об этом эпизоде.

Так, 3 января The Guardian опубликовал статью критика Ральфа Джонса под названием «Шерлок медленно превращается в искаженную версию Джеймса Бонда». В материале говорилось о том, что Шерлок «забыл о трубке и скрипке», а сериал больше походит на боевик.

В ответ на это один из создателей сериала «Шерлок» Марк Гатисс опубликовал стихотворение, в котором напомнил, что в книгах Артура Конан-Дойля Шерлок Холмс никогда не стеснялся применить силу и знал приемы борьбы, с помощью которых победил Мориарти, а также неплохо боксировал.

«Стреляя в пигмеев и гончих из Ада / Держался ли Шерлок викторианских правил?» - отмечает Гатисс в своем стихотворении.

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