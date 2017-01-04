Максим Фадеев жестко раскритиковал фильм «Викинг»

Данила Козловский
 

Данила Козловский. Фото: Кадр из трейлера

Знаменитый российский продюсер Максим Фадеев подверг бурной критике нашумевшую кинокартину Андрея Кравчука «Викинг». По словам музыканта, картина вышла в прокат с возрастным ограничением «12+», хотя в реальности в ней содержится множество сцен кровопролития. Как написал Фадеев в своем «Инстаграм», он пришел в кино вместе с несовершеннолетними и был шокирован увиденным.

«Создатели фильма обещали, что картина очень ярко передает атмосферу и быт Руси времен принятия христианства. Я специально заранее проверил возрастные ограничения, так как с нами были несовершеннолетние дети. И

каково же было мое недоумение, когда уже в самом начале картины мы все вместе с детьми лицезрели сцену убийства животного. Будучи педагогом по образованию, я совершенно уверен, что детям такое смотреть нельзя.

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Но даже она, в сравнении с тем, что начало происходить на экране дальше, может считаться относительно невинной. А дальше мы увидели толпы бегающих, перемазанных кровью людей. Неудивительно, что, не досмотрев фильм до конца, мы приняли решение вывести с сеанса детей», — написал возмущенный продюсер.

Вчера мы с родственниками, в числе которых - мои племянники - 12 и 14 лет, решили посетить очень разрекламированный фильм «Викинг». Создатели фильма обещали, что картина очень ярко передает атмосферу и быт Руси времен принятия христианства. Я специально заранее проверил возрастные ограничения, так как с нами были несовершеннолетние дети. И каково же было мое недоумение, когда уже в самом начале картины мы все вместе с детьми лицезрели сцену убийства животного. Будучи педагогом по образованию, я совершенно уверен, что детям такое смотреть нельзя. Но даже она, в сравнении с тем, что начало происходить на экране дальше, может считаться относительно невинной. А дальше мы увидели толпы бегающих, перемазанных кровью людей. Неудивительно, что, не досмотрев фильм до конца, мы приняли решение вывести с сеанса детей. Стоит отметить, что в зале было много семей с детьми. И большинство из них поступили так же. Должен сказать, что на моих племянников фильм произвел очень сильное психологическое впечатление. В самом негативном смысле этого слова. Я глубоко убежден в том, что необходим публичный развернутый ответ чиновников «Роскомнадзора» на вопрос: на основании чего фильму «Викинг» было присвоено возрастное ограничение «12 +»? Я настаиваю на этом как педагог и как человек, работающий с детьми. Я убежден, что этот фильм может очень сильно и очень негативно влиять на психику и восприятие ребенка истории нашей страны. Показ убийства животных, натуралистичные батальные сцены - это не то, что должны видеть наши дети. Да и даже некоторые особо эмоционально восприимчивые взрослые. Мы ведь говорим о воспитании целого поколения. Создатели подобного кино, да еще и снятого на бюджетные (!!!) деньги, должны нести ответственность за свой продукт. И, Боже упаси, не кричать об исторической достоверности фактов. Я - не кинокритик, а просто зритель, пришедший на «Викинга» с детьми, просто человек, голос которого может быть услышан. Кто-то из продюсеров этого фильма сказал, что «Викинг" - это, мол, серьезный вызов, и «Игры престолов» «отдохнут». (СМ. продолжение текста в 1ом комментарии к фото) 👇👇👇👇👇

Фото опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

По словам Фадеева, в сложившейся ситуации необходим публичный развернутый ответ чиновников «Роскомнадзора» на вопрос: «на основании чего фильму «Викинг» было присвоено возрастное ограничение «12+«?». Музыкант уверен, что фильм может негативно влиять на психику ребенка и искажать восприятие истории нашей страны.

«Создатели подобного кино, да еще и снятого на бюджетные деньги, должны нести ответственность за свой продукт», —

подытожил продюсер.

Тем временем, фильм «Викинг» собрал за первую неделю проката около 750 млн руб (11,8 млн евро - Прим. ред). Об этом сообщается на официальном сайте «Первого канала».

"Викинг" завоевывает все новые высоты. Абсолютный рекордсмен по кассовым сборам за один день, собравший почти 150 млн руб. (около 2,4 млн евро - Прим. ред.) только 1 января, к концу недели проката российский исторический блокбастер приближается к цифре в 750 млн (11,8 млн евро - Прим. ред)", — сказано в сообщении.

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