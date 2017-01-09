«Союзмультфильм» готовит продолжение мультфильмов о Простоквашино и Карлсоне

 

Фото: Кадр из мультфильма "Карлсон"

Киностудия «Союзмультфильм» планирует снять продолжения своих знаменитых мультфильмов - цикла о жителях деревни Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова». О том, что в настоящее время мультфильмы находятся в стадии pre-production, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе студии, пояснив, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов».

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Студия, которая находится на Долгоруковской улице Москвы, переезжает в новое здание на улице Академика Королева. Переезд начался в декабре и продлится два-три месяца.

Ранее руководитель студии Глеб Давыдов высказал мнение, что на базе нового комплекса студии можно было бы создать центр российский анимации. Он отметил, что «сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы «Союзмультфильм» не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях».

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В июне прошлого года стало известно, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы под руководством мэра Сергея Собянина разрешила построить два производственно-административных здания киностудии «Союзмультфильм».

Общая площадь двух зданий - 1,5 тыс. кв. м, они расположатся по адресу: улица Академика Королева, владение 21. В новых помещениях будут находиться студии компьютерной графики и склады.

Мультфильм «Трое из Простоквашино» вышел на экраны в 1978 году, затем были сняты продолжения - мультфильмы «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Цикл создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

«Малыш и Карлсон» - советский рисованный мультипликационный фильм 1968 года режиссера Бориса Степанцева. Экранизация по мотивам первой части одноименной трилогии Астрид Линдгрен. В 1970 году вышел мультфильм «Карлсон вернулся».

«Котенок с улицы Лизюкова» - рисованный мультфильм режиссера Вячеслава Котеночкина 1988 года. Автор сценария - Виталий Злотников.

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