Почему разочаровал новый сезон «Шерлока»

Бенедикт Камбербэтч
 

Бенедикт Камбербэтч. Фото: Кадр из серала "Шерлок"

Новый 2017 год ознаменовался для фанатов культового сериала «Шерлок» истинной радостью: стартовал показ долгожданного четвертого сезона. Социальные сети пестрят восторженными отзывами зрителей, но встречаются и прямо противоположные. Что именно в продолжении приключений легендарного сыщика зрителям категорически не понравилось?

По началу все не могли нарадоваться: ведь изначально создатели сериала обещали премьеру не раннее марта 2017-го. Появление в сети первой серии четвертого сезона буквально в новогоднюю ночь стало для поклонников Шерлока настоящим подарком.

В последние дни интернет заполонен многочисленными и неоднозначными отзывами о новом образе Бенедикта Камбербетча. Вы еще не смотрели вторую серию четвертого сезона? Тогда вы очень многое потеряли.

Многие поклонники (а в особенности – поклонницы) сериала не преминули отметить на своих страницах в социальных сетях, что Камбербэтч в образе наркозависмого человека необычайно «горяч» и «как никогда привлекателен».

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Когда Стивен Моффат и Марк Гетисс обратили внимание на актера военной драмы «Искупление», то явно не прогадали: Бенедикт в роли Шерлока Холмса покорил членов жюри целого ряда престижных кинофестивалей. Эмми, BAFTA, National Television Awards и другие не менее престижные награды – все эти лавры достались талантливому актеру. И это, кажется, для него не предел.

Но нашлось место и для негодований. Так,

в многочисленных фанатских сообществах в социальных сетях зрители не на шутку возмущены. Почему легендарный сыщик в одном из эпизодов не узнал родную сестру?

По этому поводу неутомимые участники дискуссий тут же поспешили создать множество так называемых демотиваторов и шуточных коллажей.

Однако на подобную критику большинство зрителей просто не реагирует.

«Не нужно было возлагать на продолжение слишком больших надежд. Тогда бы и не было разочарований» – пишут многие пользователи социальной сети Facebook. Стоит отметить, что рейтинговые показатели проекта со стартом четвертого сезона не опустились. Напротив, число фанатов «Шерлока» с каждым днем лишь увеличивается.

Заключительная серия столь долгожданного сезона будет показана уже 15 января.

Трейлер финального эпизода был опубликован 9 января. Впереди у поклонников сериала очередные месяцы ожидания – ведь их ждет новая премьера следующего сезона.

Немало споров вызвал и новый персонаж – та самая новоиспечаенная сестра Шерлока. Доселе никому незнакомый член семьи Холмс – Эвр (Сиана Брук) своим появлением не просто удивила, но и запутала многих зрителей.

В оригинальных книгах Дойла не было и намека на существование у Холмса родной сестры. Но недаром сценарий является более чем вольной интерпретацией культового романа. Какие еще сюрпризы приготовили создатели сериала для поклонников сыщика? Узнаем уже 15 января.

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